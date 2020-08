Pľúca Zeme opäť horia: Počet požiarov v Amazónii je oveľa väčší ako vlani

Počet lesných požiarov v brazílskej Amazónii v júli vzrástol oproti minulému roku o 28%. Brazílsky Národný inštitút pre vesmírny výskum (INPE), ktorý je zodpovedný za monitorovanie krajiny, informoval, že minulý mesiac v Amazonskom pralese zaznamenal 6 803 požiarov.

Vlani v rom istom čase to bolo 5 318. Nárast znepokojuje environmentalistov, ktorí sa obávajú toho, čo by mohol priniesť august. Vtedy tradične v regióne začína sezóna požiarov. Odborníci sa boja, že by sa mohol zopakovať prudký nárast lesných požiarov, ako bol vlani, keď v auguste INPE zaznamenal 30 900 požiarov. Brazília sa pripravuje na obdobie sucha: Prezident dočasne zakázal zakladanie ohňov v Amazónii

Prudký nárast v počte požiarov nastal v čase domácich aj medzinárodných obáv nad výzvami prezidenta Jaira Bolsonara k vyčisteniu pôdy v Amazónii s cieľom stimulovať hospodársky rozvoj. Vláda 16. júla, reagujúc na obavy, nariadila štvormesačný zákaz pálenia v mokradiach Pantanal a Amazonskom pralese. Bolsonaro tiež vydal v máji nariadenie, aby armáda koordinovala environmentálne úsilie v Amazónii. Odborníci však tvrdia, že čísla o požiaroch naznačujú, že vládna reakcia je neefektívna, a poukazujú tiež na možnosť, že tohtoročná suchá sezóna bude náchylná na požiare ešte viac ako minulý rok.

Trendy v Amazónii sú podľa odborníkov znepokojujúce na viacerých frontoch. Výskumník Carlos Nobre z Inštitútu pre pokročilé štúdia na Saopaulskej univerzite uviedol, že aj tento rok, v porovnaní s predošlými, bol do júla vysoký index odlesňovania. "Na základe údajov do konca júla môžeme skonštatovať, že účinnosť vládnych opatrení na zníženie požiarov a odlesňovania je nízka," uviedol.