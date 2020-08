Lukáš († 18) pred 8 mesiacmi zahynul po zásahu prúdom: Užialení rodičia chcú vedieť iba jedno

Okamihy strachu a úzkosti zažijú znova! V novozámockej škole, kde po zásahu prúdom zahynul 18-ročný Lukáš, by sa tento mesiac mala uskutočniť rekonštrukcia osudného okamihu.

Na odpoveď, kto môže za smrť ich syna, stále čakajú rodičia mladého študenta. Takmer mesiac bojoval o svoj život po zásahu elektrickým prúdom na hodine merania elektrotechniky budúci maturant Lukáš († 18). Svoj statočný boj prehral pred vianočnými sviatkami 23. decembra 2019. Dnes tento kedysi šikovný chlapec s nezameniteľným úsmevom navždy odpočíva v hrobe na cintoríne v Palárikove.

Napriek tomu, že od jeho úmrtia uplynulo viac ako pol roka, vyšetrovanie stále nie je ukončené. „Vyšetrovateľ požiadal o znalecké posudky, ktoré mu zatiaľ neboli doručené,“ informovala nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková. Rodičia nebohého študenta trpezlivo čakajú na posudky a výsledky vyšetrovania. „Pokiaľ viem, tak v auguste by mala prebehnúť v škole rekonštrukcia, ak sa podarí všetkých zohnať,“ povedal užialený otec.

Tragickou udalosťou sa zaoberal aj Inšpektorát práce v Nitre, ktorý zistil viaceré porušenia právnych predpisov. "Za zistené nedostatky bude uložená sankcia vo výške od 1 000 do 200 000 eur,“ uviedol Milan Letko, hlavný inšpektor práce. O stanovisko sme požiadali aj riaditeľa školy, ten sa však k tomu vyjadrovať nechce. „Nechajte to už tak,“ povedal nám stroho do telefónu Peter Lénárt.