Šéf cyklistiky upokojuje fanúšikov: Sagan to rozbalí vo vražednom dvojboji

Je optimista! Šéf Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Peter Privara (60) neberie odstúpenie Petra Sagana (30) z prvých pretekov po korone ako sklamanie.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Tourminátora stále považuje za športovca v najlepších rokoch a myslí si, že na rozdiel od sobotňajšieho Strade Bianche to naplno rozbalí počas vražedného dvojboja Tour de France - Giro d’Italia.

„Viete, ako sa hovorí – první vyhrání z kapsy vyhání. U Peťa to platí dvojnásobne,“ zhodnotil s úsmevom na úvod Privara pre Nový Čas. Sagan patril k favoritom 14. ročníka Strade Bianche. Hviezdny jazdec tímu BORA-hansgrohe sa však nevysporiadal s tempom súperov na prašnej trati a za úmornej horúčavy z pretekov odstúpil.

„Boli to jeho prvé preteky po korone. Veľa iných cyklistov, Belgičanov, Francúzov a podobne, malo za sebou už nejaké podujatia nižších kategórií a boli trochu viac rozjazdení. To bolo jasne vidieť,“ vysvetlil Privara a pokračoval: „Strade Bianche sa jazdí na začiatku sezóny, čiže počasie býva väčšinou opačné – 15 - 18-stupňové teploty, dážď... Tentoraz boli pekelné štyridsiatky, takže to boli úplne iné preteky, než na aké som zvyknutý. Väčšinou prší a jazdci sa brodia v blate. Teraz sa v kuse prášilo, niekedy až tak veľmi, že pretekárov ani nebolo vidno.“

Očakáva zlepšenie

Čo sa týka Sagana a jeho ďalších výkonov, zostáva optimistom. „Peťo si so svojím menom nemôže dovoliť nič podceniť. Má obrovskú zodpovednosť voči svojmu menu či tímu. Má za sebou niekoľko vysokohorských sústredení, takže si myslím, že jeho forma bude postupne gradovať. Už ďalší víkend nás čaká monument Miláno – San Remo, očakávam lepší výkon z jeho strany. Som optimista, stále je v najlepších rokoch a má skvelú vytrvalosť. Určite bude bojovať o víťazstvo. Myslím si však, že sa tento rok primárne sústredí predovšetkým na ten vražedný dvojboj Giro d’Italia – Tour de France. Tam by sa mal naplno ukázať jeho potenciál,“ dodal Privara a na záver si dovolil ešte jednu predpoveď na rok 2020. „Silní pretekári budú ešte viac silnejší a slabí pretekári budú ešte viac slabší. Žiadne prekvapenia sme podľa mňa na Strade Bianche nevideli. Keď si pozrieme výsledkovú listinu, tak v prvej dvadsiatke sú všetko mená, s ktorými sa počítalo. Som rád, že koronakríza príliš neovplyvnila výkony top jazdcov. Sú to proste gladiátori, ktorí makajú, nech sa deje, čo sa deje,“ uzavrel Privara.