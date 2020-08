Policajtom tvrdil, že si dal iba jedno pivo: 60-ročný cyklista nafúkal rekordné číslo

Policajti odhalili počas uplynulého týždňa v Trenčianskom kraji viacero cyklistov pod vplyvom alkoholu. Za takúto jazdu im teraz hrozí pokuta až do výšky 800 eur, informovala o tom v nedeľu trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

"Rekordérom bol 60-ročný cyklista v obci Bolešov (okres Ilava), ktorému krajskí dopravní policajti namerali 1,27 mg/l, čo predstavuje 2,67 promile alkoholu. Tvrdil, že si dal iba jedno pivo," uviedla polícia.

Trom cyklistom policajti namerali do jedného promile alkoholu, v Púchove namerali 51-ročnému cyklistovi takmer dve promile alkoholu. "Policajti následne so všetkými cyklistami, u ktorých zistili alkohol, spísali správu o výsledku objasňovania priestupku. Jazda pod vplyvom alkoholu na bicykli nie je lacná záležitosť. V správnom konaní na okresnom dopravnom inšpektoráte im hrozí pokuta až do 800 eur," dodala polícia.