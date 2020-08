Opatovský ukázal svoju vilu: Luxusná kuchyňa pre manželku a skvelá vychytávka od architekta

Pred dvoma rokmi predal dom v Dunajskej Lužnej a dočasne sa presťahoval do bytu v Skalici. Medzičasom sa totiž spevák Robo Opatovský (48) v mestečku na západe našej krajiny pustil do stavby vily, v ktorej s manželkou Katkou a dcérou Hankou začali bývať doslova len pred pár týždňami. A nás hneď pozval na návštevu.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Svoj nový domov na Záhorí si vraj okamžite obľúbil a dnes na jeho adresu nešetrí chválou.

„Okamžite ma zaujal výhľad na zeleň, na neďaleké golfové ihrisko i Skalicu. Vychutnávam si vôňu vínnej révy a západ slnka, ten je tu naozaj úžasný. Sú tu tiež v okolí skvelé možnosti na relax,“ vyratúva klady a spokojne dodá: „Predtým som si nevedel predstaviť žiť niekde inde ako v Bratislave a teraz si neviem predstaviť, že by som žil inde ako tu v Skalici. Týmto mestom som nadšený!“

Podobne šťastné sú aj jeho dve dievčatá, keďže v rovnakom meste žije aj mama Robovej manželky. „Dcéra má kúsok babku a ja mám so svokrou fantastický vzťah, tykáme si, mám ju ako kamarátku,“ vysvetlí.

Nočné príchody

Spevák si dom postavil na svahovitom teréne, a tak má pomerne netradičné členenie. Hlavným vchodom sa cez štedro koncipovanú chodbu dostanete do hosťovskej izby a do obývačky spojenej s jedálňou i kuchyňou. A keď chcete ísť do odpočinkovej zóny, kde sa nachádzajú spálňa s detskou izbou, musíte zísť po schodoch nadol.

Prehliadku sme začali hosťovskou, ktorú si zatiaľ stihol vyskúšať len Robo po neskorých návratoch z koncertov. „Skvelú vec vymyslel pán architekt, ktorý mi hneď povedal: ,Robo, v prvom rade musíme vymyslieť, že keď ty prídeš v noci z koncertu, aby si nerušil rodinu. Prídeš do garáže, z garáže prejdeš do hosťovskej, tam prespíš a nikoho nebudeš rušiť.‘ Som mu za to veľmi vďačný, niekoľkokrát som už prišiel domov v noci a moja žena ani nevedela, kedy som dorazil.“

Zatiaľ bez lámp

Hosťovská spolu s obývačkou využívajú stropné chladenie, pričom obe izby majú šikmý, zvýšený plafón. „Ja ako spevák som veľmi nechcel klimatizáciu a toto je sálavý chlad, nefúka nám nič na krk,“ pochváli rodinné rozhodnutie a zároveň ukáže na množstvo trčiacich káblov zakončených žiarovkami. „Zatiaľ sme bez lámp. Chceli sme sa čo najskôr nasťahovať a nechceli sme ich kupovať narýchlo. Dal som si na ne urobiť rozpočet a proste zatiaľ sa to nedá, lebo človek sa nemôže úplne vybúchať z peňazí,“ skonštatuje pragmaticky.

Rozhodol sa tiež, že keď už teraz niečo do domu kúpi, musí to byť z kvalitných materiálov a nadčasové. „Veľmi dobre som si vybral, najmä pokiaľ ide o parkety, dvere a schodisko, ktoré je doslova umeleckým dielom,“ hrdo ukazuje, kým sa priestrannou chodbou presúvame do obývačky. „Mnohí mi hovoria, aby som si to dal predeliť, lebo mi bude unikať teplo, ale mne sa páči, že chodba je taká veľkorysá. Dá sa tu dobre zvítať, netlačíme sa.“

Darček pre manželku

Centrom domu je priestor prepájajúci obývačku, jedáleň a kuchyňu. „Tu sa zdržiavame celý deň,“ zvalí sa Robo spokojne do kresla. „Dva roky som trpel, lebo sme bývali v dvoj­izbáku, tam som nemal čas ani sa v pokoji naraňajkovať. Tu si raňajky vychutnávam, vedľa dcéra pozerá nejaké rozprávky, na druhej strane žena niečo robí v kuchyni.“ Ako tiež vraví, kuchyňa bola doslova darčekom pre jeho manželku.

„Miluje variť. V predošlom dome sme mali úplne maličkú kuchyňu a ja som jej povedal: "Katka, v tom ďalšom bude jedna veľká kuchyňa prepojená s jedálňou. A ty keď budeš variť, tak budeš s nami v kontakte.´“ Slovo dodržal, i keď dušu tomuto domu vdýchlo najmä trio architekt-dizajnérka a práve jeho manželka.

„Pokiaľ ide o zariadenie, všetko som nechal na ňu, má perfektný vkus. Hľadala a hľadala, potom mi to ukazovala a definitívny výber sme robili spoločne. Chodili sme sa pozerať priamo do firiem, ktoré vyrábali dvere či okná, potreboval som si takto vytvoriť doslova vzťah k ich výrobkom.“ S výsledkom je spokojný. „Je tu dobrá energia,“ podotkne.

Koncerty v pivnici

Ako sme však spomínali, na dome je ešte dosť roboty. Treba ho zatepliť, urobiť fasádu, dokončiť terasu, kde je ešte len vyliaty betón. „Nie je to jednoduché všetko zafinancovať, bohužiaľ, aj korona spôsobila, že niektoré financie, ktoré sme mali na dom, sa museli použiť na to, aby sme preklenuli obdobie, keď som nemal prácu,“ priznáva otvorene, no hneď sa pustí do vysvetľovania ďalších plánov.

Rád by v záhrade vybudoval bazén a z pivnice, ktorá má približne 80 štvorcových metrov, spravil niečo ako kultúrny priestor. „Chcel by som, aby tam bola galéria s obrazmi, kam prídu Skaličania či moji fanúšikovia, odprezentujem tam napríklad nového maliara, lokálnych vinárov, popritom zahrám. Je to taký môj sen, vidím to tak o rok-dva, že by sa to mohlo rozbehnúť. Tak ako Sting má vo svojom kaštieli priestor, kde robí raz za čas koncert, tak toto by som aj ja chcel,“ dodá.