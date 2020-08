Rastie im konkurencia: Slávne mamy sa chvália krásnymi dcérami

Tu je niekto veľmi hrdý! A právom – hviezdy šoubiznisu, ktoré pravidelne zásobujú sociálne siete zábermi zo svojho súkromia, si nedajú ujsť príležitosť pochváliť sa svojimi atraktívnymi dcérkami. Na snímkach vidno, že mladšia generácia za svojimi svetoznámymi mamičkami v ničom nezaostáva.

Cary Zeta Douglas Otvoriť galériu Dcéra Catherine Zeta-Jones Carys Zeta Douglas Zdroj: instagram V bielych šatách, s rozpustenými vlasmi a so šelmovským úsmevom na tvári zapózovala Cary Zeta Douglas (17) na fotke v zeleni. „Moja dcéra v záhrade,“ komentovala momentku jej pyšná mama Catherine Zeta-Jones (50), kedysi jedna z najkrajších žien Hollywoodu. Rovnako pyšný na podarenú dcéru je určite aj jej otec, držiteľ dvoch Oscarov Michael Douglas.

Anja Louise Otvoriť galériu Dcéra Alesandy Ambrosio Anja Louise Zdroj: instagram Anja Louise má iba dvanásť rokov, ale so svojím šarmantným úsmevom v ničom nezaostáva za slávnou mamou. Tou nie je nikto iný ako jedna z najžiadanejších modeliek sveta – Brazílčanka Alessandra Ambrosio (39). Spoločné pózovanie už ovládajú na jednotku! „Či bude tiež modelkou? Nevylučujem. Ale zatiaľ dcérke prízvukujem, aká dôležitá je škola.“

Apple Otvoriť galériu Dcéra Gwyneth Paltrow Apple Zdroj: instagram Hriva svetlých vlasov, plachý úsmev a nekonečne dlhé nohy. Atraktívna slečna so zaujímavým menom Apple nie je nikto iný ako dcéra herečky Gwyneth Paltrow (47). V máji oslávila 18. narodeniny a za mamou nezaostáva ani štýlom, ani eleganciou. Opäť prípad, keď by mama s dcérou mohli byť pokojne sestrami.