Pellegrini trvá na tom, aby Kyselica odišiel z parlamentu: Záhadná reakcia Grendela z OĽaNO

V zákone o prokuratúre nemusí byť časť upravujúca dôvody odvolania generálneho či špeciálneho prokurátora. Myslí si to podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO), pre ktorého je dôležitejšie, aby bola voľba otvorená aj pre neprokurátorov.

V diskusnej relácii TV Markíza Na telo plus tiež povedal, že jeho dôvera voči Lukášovi Kyselicovi je naštrbená. Podpredseda parlamentu Peter Pellegrini (nezaradený) si myslí, že Kyselica by mal z parlamentu odísť. Obaja v relácii reagovali na to, že Kyselica bol v čase volebnej kampane príslušníkom Vojenského spravodajstva (VS). Grendel je za to, aby sa záležitosť vyjasnila na parlamentnom výbore pre kontrolu činnosti VS.

Ak bude v zákone o prokuratúre možnosť kandidovať za šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR aj pre neprokurátorov, bude Grendel podľa svojich slov spokojný. Veci, ktoré namietala prezidentka SR Zuzana Čaputová pri vrátení zákona, sa môžu podľa neho "pokojne vypustiť". Grendel tiež povedal, že "by bolo úplne v poriadku", ak by boli v pozícii generálneho alebo špeciálneho prokurátora Ján Šanta, Maroš Žilinka či Daniel Lipšic.

Grendel uviedol, že vníma veľmi kriticky informácie, že Kyselica pôsobil vo VS, bol to pre neho šok. Treba podľa neho vnímať aj medializované informácie, že vtedajší riaditeľ VS Ján Balciar mal požadovať informácie o súčasných ministroch Romanovi Mikulcovi a Jaroslavovi Naďovi (obaja OĽANO). "Z toho mi vyplýva, že minimálne snaha, aby donášal, tam bola. A to považujem za veľmi vážny problém," povedal s tým, že riešiť by sa malo aj to, či vedenie VS neporušilo zákon, ak požadovalo informácie politického charakteru.

Grendel nenahradí Kyselicu na poste štátneho tajomníka a nevie, kto v tejto pozícii bude. Neodpovedal na otázku, či bude OĽANO tlačiť na Kyselicov odchod z parlamentu. Podľa Pellegriniho by Kyselica mal odísť z parlamentu a čuduje sa, že ho o to nepožiadalo OĽANO.

Pellegrini avizoval, že do jeho vznikajúcej strany Hlas-SD by mal prísť aspoň jeden poslanec zo Smeru-SD. Grendel si podľa svojich slov nevie predstaviť spoluprácu s Hlasom-SD. Povedal tiež, že ak by parlament schvaľoval novelu z dielne OĽANO upravujúcu potraty v aktuálnom znení, podporil by ju. Pellegrini i Grendel si myslia, že vakcína proti ochoreniu COVID-19 by mala byť na Slovensku povinná aspoň pre najrizikovejšie skupiny.