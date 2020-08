Železný muž Michal Holub: Piešťanom sa nevyrovná ani Havaj!

Bol to sviatok triatlonu. Sobotňajšia súťaž Slovakman Triatlon 2020 pozná absolútnych víťazov, ale aj víťazov Majstrovstiev SR a Majstrovstiev ČR v dlhom triatlone pre rok 2020.

Horúca sobota s tridsiatkou na teplomeroch pripravila pretekárom v Piešťanoch skutočne náročné podmienky, podobné tým na Ironman Havaj. Na trati padli hneď tri rekordy a na pretekoch zároveň štartoval najvyšší počet účastníkov v histórii. K 237 železným mužom a ženám sa tento rok pridalo aj 46 štafetových tímov.

Ďalším rekordom sa môže pýšiť aj čerstvá česká majsterka v dlhom triatlone Simona Křivánková. Tej sa zase podarilo prekonať ženský traťový rekord z roku 2017, ktorý držala Helena Kotopulu, o celých 20 minút. Titul majstra Slovenska v dlhom triatlone získal Michal Holub, ktorý v celkovom poradí skončil tretí: „Keď človek ide do Piešťan, tak počíta s tým, že to bude teplé a veterné, na to sme všetci pripravení. Ale ľudia sem chodia, lebo to tu milujú, to je bez kompromisov. Slovakman je moja srdcovka, Piešťanom sa nevyrovná ani Havaj, kde som bol už dvakrát na majstrovstvách sveta.“