Muž, ktorého obvinili z vraždy manželky a ich 3 detí, napísal list: Slová, z ktorých tuhne krv v žilách!

Anthony Todt, obvinený z vraždy svojich troch detí a manželky, vo svojom 27-stranovom liste tvrdí, že nie on, ale jeho žena zabila ich potomkov a potom aj seba.

List z 19. júna Anthony Todt (44) napísal svojmu otcovi Robertovi Todtovi z väzenia. Obvinil v ňom svoju zosnulú manželku Megan († 42) z vraždy ich detí: Aleka († 13), Tylera († 11) a Zoe († 4).

„Dala im koláč s Benadrylom a Tylenolom, zobudila ich a o 23:30 ich pobodala a nakoniec udusila. Keď som to zistil, bežal som do kúpeľne a zvracal som, bol som veľmi slabý," uvádza Anthony. Telá jeho manželky, detí a rodinného psa Breezyho objavili federálni a miestni vyšetrovatelia, ktorí išli do Todtovho domu, aby ho zadržali.

Ich mŕtvoly boli vo výraznom rozklade, keď ich dňa 13. januára našli.

Polícia sa domnieva, že k vraždám došlo niekedy koncom decembra. Todt sa k vraždám priznal. Bol zatknutý a obvinený zo štyroch prípadov vraždy prvého stupňa. Podľa správy lekárov boli oficiálnou príčinou smrti obetí nešpecifikované násilie spolu s otravou difenhydramínom. Difenhydramín je liek, ktorý sa bežne nazýva Benadryl. Podľa polície boli obete tiež viackrát dobodané.

Todt čelí podľa webu People aj obvineniu za podvod, ktorý súvisí s jeho podnikaním v oblasti fyzioterapie.

Todt vo svojom liste požiadal otca, aby ho nezverejňoval. Tvrdí v ňom, že je nevinný a že už pred mesiacmi chcel zvolať tlačovú konferenciu. Právnici mu ale povedali, že to nie je dobrý nápad. Teraz sa ale rozhodol prehovoriť.



V liste uviedol, že jeho manželka trpela lymskou boreliózou a depresiou, čo ju podľa jeho tvrdení viedlo k zabitiu detí aj seba. V deň vrážd, ako píše Todt v liste, zaspal v minivane pred neďalekým bytom, ktorý pár vlastnil. Keď sa vrátil domov, všimol si koláč, ktorý jeho žena napiekla. Koláč vyzeral veľmi dobre, ale veľmi páchol, pretože mal údajne obsahovať jed. Keď si uvedomil, že deti sú mŕtve, manželka mu povedala, že oslobodila ich duše. Potom sa mala bodnúť do brucha a vypiť fľašu Benadrylu.

Keď zomrela, uložil detské telá v spálni, prikryl ich dekou a do rúk im vložil ruženec. Napísal tiež, že sa niekoľkokrát pokúsil o samovraždu, no nebol schopný sa zabiť. Todt je momentálne vo väzbe bez možnosti prepustenia na kauciu.