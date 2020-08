Český mladík sa zapísal do histórie: Výhru Chicaga zariadil 5-bodový Kubalík

Český útočník Dominik Kubalík (24) zažiaril v prvom zápase rozšíreného play off NHL.

Po koronavírusovej pauze piatimi bodmi za dva góly a tri asistencie prispel k víťazstvu Chicaga v kvalifikácii o 1. kole Západnej konferencie v Edmontone nad tamojšími Oilers 6:4. Podarilo sa mu to v debute v bojoch o Stanleyho pohár a prekonal nováčikovský rekord v prvom dueli play off, ktorý držal so štyrmi bodmi (2 + 2) Daryla Evansa z Los Angeles z roku 1982.

Z českých hráčov v histórii play-off NHL nazbierali viac bodov David Pastrňák z Bostonu a Patrik Eliáš z New Jersey. Pastrňák 14. apríla 2018 pri výhre Bruins nad Torontom 7: 3 nazbieral šesť bodov za tri góly a rovnaký počet prihrávok. Eliáš 22. apríla 2006 pri víťazstve Devils nad Rangers k dvom trefám pridal tri asistencie.



Zo Slovákov sú rekordérmi Peter Šťastný a jeho brat Anton, ktorí 22.februára 1981 v zápase Quebecu Nordiques proti Washingtonu Capitals zaznameali zhodne po 8 bodov.