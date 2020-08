Kyrgios dal US Open košom: Vzdá hold obetiam, ktoré podľahli koronavírusu

Nemecký tenista Alexander Zverev skritizoval organizátorov grandslamu US Open za tvrdohlavú snahu uskutočniť podujatie za každú cenu.

Svetovej sedmičke sa nepáči, že napriek neustálemu šíreniu koronavírusu v USA je turnaj stále v kalendári sezóny.

V USA evidujú denne desaťtisíce nových prípadov ochorenia COVID-19, celkovo sa infikovalo viac ako 4,7 milióna ľudí a 157.898 zomrelo. "Je to šialené, hrať v tejto dobe. Bol by som radšej, ak by sa US Open nekonal a zostali sme v Európe. Na druhej strane Zverev pripustil, že sa vo Flushing Meadows predstaví: "Čo mám robiť ? Každý tam pôjde, a predsa sa hrá o body do renkingu."

Iný prístup zvolil Austrálčan Nick Kyrgios, ktorý oznámil, že do USA nepocestuje. Okrem rizika poukázal na úctu k státisícom obetí. Pridal sa tak ku krajanke Ashleigh Bartyovej, aj ženská svetová jednotka odmietla účasť. "Tento rok nebudem hrať na US Open. Mrzí ma to, ale rozhodol som sa kvôli všetkým Austrálčanom, Američanom a všetkým obetiam, ktoré podľahli koronavírusu," citovala Kyrgiosa agentúra AFP. US Open je na programe od 31. augusta do 13. septembra.