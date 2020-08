Peter Sagan nedokončil preteky: Víťazom Strade Bianche sa stal Belgičan van Aert

Belgický cyklista Wout van Aert zvíťazil na 14. ročníku pretekov Strade Bianche.

Jazdec stajne Jumbo-Visma zvládol sobotňajšiu 184 km dlhú trať so štartom a cieľom v Siene za 4:58:56 h, na druhom mieste finišoval Talian Davide Formolo (SAE Team Emirates) a tretí skončil Nemec Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe). Slovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) nedokončil. Preteky boli prvé v rámci seriálu najvyššej kategórie World Tour po pauze spôsobenej koronavírusom.



Dvadsaťpäťročný van Aert dosiahol najväčšie víťazstvo kariéry v klasikách. Celkovo to je jeho dvanásty triumf na ceste. Trojnásobný majster sveta v cyklokrose využil svoje skúsenosti z tejto disciplíny na nespevnených cestách a potvrdil, že Strade Bianche mu sedí. Vlani i predvlani skončil na týchto pretekoch tretí.



"Ak ste skončili dvakrát po sebe tretí, tak si veríte a vrátite sa sem opäť. Dnes to bol dlhý deň plný utrpenia a nikto sa necítil extra dobre. Teplo bolo vyčerpávajúce, no sústredil som sa na to, aby som sa ochladzoval a tak mi na konci zostali nejaké sily. Možno tam nebol nikto, koho by som sa musel v poslednom stúpaní obávať, ale myslím si, že útok je vždy najlepší a z predchádzajúcich edícií viem, že tu to nie je nevýhoda. Myslím si, že moje víťazstvo v etape na Tour de France bolo skutočne veľké, ale Strade Bianche sú jedny z najkrajších jednodňových pretekov v kalendári. Pred dvomi rokmi som si toto podujatie zamiloval a môj cieľ bol vyhrať ho. Mám 25 rokov a už sa mi to podarilo. Som naozaj šťastný," uviedol van Aert v televíznom rozhovore.



Toskánska klasika sa oproti plánovanému marcovému termínu presunula na stred leta a tak sa cyklisti museli okrem jedenástich úsekov na prašných cestách, ktoré mali dokopy 63 km, vyrovnať aj s vysokými teplotami. Tie sa vyšplhali až na 37 stupňov Celzia.



Od štartu sa išlo vo vysokom tempe, viacerí pretekári sa pokúšali o únik, no nikto si nedokázal vytvoriť dostatočný náskok. Hneď v úvode prišlo aj ku kolízii, do ktorej sa zaplietli jazdci Mitcheltonu, Treku a Start-Upu, no všetci pokračovali ďalej. Asi po 25 km sa sformoval šesťčlenný únik, keď sa k aktívnemu Simonovi Pellaudovi pridali Nicola Bagioli (obaja Androni), Quentin Pacher (B&B Hotels-Vital Concept), Iuri Filosi (Bardiani-CSF-Faizane), Corné Van Kessel (Circus-Wanty Gobert) a Benjamin Declercq (Arkéa-Samsic). Pellaud sa však čoskoro odtrhol a išiel sólo, po 80 km mal na čele takmer štvorminútový náskok na pelotón a asi dvojminútový pred prenasledovateľmi.



Pelotón jeho náskok sťahoval, no onedlho sa k nemu na čele pridali Bob Jungels (Deceuninck-QuickStep), Marcus Burghardt (Bora-Hansgrohe) a Lawson Craddock (EF Pro Cycling) a únik tak žil ďalej. Medzitým prišlo v hlavnej skupine k hromadnému pádu, ďalší jazdci mali rôzne technické problémy a tak sa pelotón čoraz viac zoštíhľoval. Poradie na čele sa neustále menilo, no na najťažšom sektore trate asi 50 km pred koncom vyrazil dopredu Jakob Fuglsang, ktorý definitívne roztrhal hlavnú skupinu. Krok s ním udržalo len zopár jazdcov, napríklad Davide Formolo (SAE), Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Alberto Bettiol (EF), Greg Van Avermaet (CCC), Max Schachmann (Bora), Michael Gogl (NTT) či Michal Kwiatkowski (Ineos). Naopak, z boja o triumf vypadli Peter Sagan, Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step) či Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).



Na záverečných 30 km zostali na čele Fuglsang, Schachmann, van Avermaet, van Aert, Bettiol a Formolo. Na predposlednom prašnom úseku vypadol van Avermaet. Posledný úsek Le Tolfe bol na strmom kopci 13 km pred cieľom a práve tam sa rozhodlo. Van Aert v stúpaní šliapol do pedálov a rýchlo sa odtrhol, z prenasledovateľov za ním zostali len Schachmann a Formolo, no päť km pred koncom mali manko desať sekúnd. Dvadsaťpäťročný van Aert si už víťazstvo nenechal zobrať, druhý skončil Formolo a tretí Schachmann. Peter Sagan preteky nakoniec nedokončil.





výsledky 14. ročníka Strade Bianche (Siena - Siena, 184 km):



1. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma) 4:58:56 h, 2. Davide Formolo (Tal./SAE Team Emirates) +30 s, 3. Maximilian Schachmann (Nem./Bora-Hansgrohe) +32, 4. Alberto Bettiol (Tal./EF Pro Cycling) +1:31, 5. Jakob Fuglsang (Dán./Astana) +2:55, 6. Zdeněk Štybar (ČR/Deceuninck-Quickstep) +3:59, 7. Brent Bookwalter (USA/Mitchelton-Scott) +4:25, 8. Greg van Avermaet (Belg./CCC) +4:27, 9. Michael Gogl (Rak./NTT Pro Cycling) +6:47, 10. Diego Rosa (Tal./Arkea-Samsic) +7:45, ... Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) nedokončil