Evenepoel vyhral preteky Vuelta a Burgos,posledná etapa pre Kolumbijčana Sosu

Belgický cyklista Remco Evenepoel sa stal víťazom pretekov Vuelta a Burgos (kat. 2.Pro).

Jazdec stajne Deceuninck - Quick Step si v záverečnej piatej etape ustrážil náskok na čele celkového poradia a do cieľa na vrchole stúpania Lagunas de Neila prišiel na treťom mieste. Etapové vavríny si vybojoval Kolumbijčan Ivan Ramiro Sosa (Ineos) pred domácim Mikelom Landom (Bahrain-McLaren), ktorý sa posunul na druhé miesto v celkovej klasifikácii.



Evenepoel, len dvadsaťročný obrovský talent svetovej cyklistiky, tak vyhral aj tretie etapové preteky, na ktorých tento rok štartoval. Pred koronavírusuovou pauzou triumfoval aj na podujatiach Vuelta a San Juan v Argentíne a Volta ao Algarve v Portugalsku. Potvrdil tak svoje obrovské kvality a štvrtý celkový triumf môže pridať už o pár dní, keď vyrazí na Okolo Poľska (5.-9. augusta).



Záverečná etapa viedla z mesta Covarrubias na vrchol Lagunas de Neila a merala 158 kilometrov. Krátko po štarte sa od pelotónu odtrhla šestica pretekárov, ktorá si vytvorila vyše šesťminútový náskok. Hlavná skupina si však situáciu strážila, keďže o všetkom podstatnom sa malo rozhodnúť až v závere etapy, kde na pretekárov čakali tri stúpania 3. kategórie a záverečný výstup do cieľa najvyššej kategórie. Únik šestice sa skončil asi desať kilometrov pred koncom a do akcie sa dostali najväčší favoriti.



Aktívni boli najmä pretekári tímu Bahrain-McLaren, ktorí pracovali pre Landu a chceli ho dostať na prvé miesto. Nedarilo sa im však striasť Evenepoela. Na záverečnom stúpaní sa pokúsil trikrát o únik samotný Landa, ale ani tak to nevyšlo. Na poslednom kilometri sa odtrhol Sosa a prišiel si po etapové víťazstvo, Landa finišoval druhý, Evenepoel tretí.



Dvadsaťdvaročný Kolumbijčan Sosa vyhral záverečnú etapu pretekov na Lagunas de Neila aj vlani a predvlani, v oboch rokoch získal aj celkový triumf, tentokrát skončil mimo najlepšej desiatky.





výsledky 5. etapy Vuelta a Burgos (Covarrubias - Lagunas de Neila, 158 km):

1. Ivan Ramiro Sosa (Kol./Ineos) 3:47:56 h, 2. Mikel Landa (Šp./Bahrain-McLaren) +9 s, 3. Remco Evenepoel (Belg./Deceuninck-Quickstep) +11, 4. Joao Almeida (Port./Deceuninck-Quickstep) +38, 5. Lennard Kämna (Nem./Bora-Hansgrohe) +43, 6. Rafal Majka (Poľ./Bora-Hansgrohe) +44, 7. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) +58, 8. Esteban Chaves (Kol./Mitchelton-Scott) +1:02, 9. Simon Yates (V.Brit./Mitchelton-Scott) +1:10, 10. David De la Cruz (Šp./SAE Team Emirates) +1:12



celkové poradie:

1. Evenepoel 19:14:42 h, 2. Landa +30 s, 3. Almeida +1:12, 4. Chaves +1:26, 5. George Bennett (N. Zéland/Jumbo-Visma) +1:40, 6. Richard Carapaz (Ekv./Ineos) +1:58, 7. Ben Hermans (Belg./Israel Start-Up Nation) +2:25, 8. De la Cruz +2:34, 9. Fabio Aru (Tal./SAE Team Emirates) +2:36, 10. Mikel Nieve (Šp./Mitchelton-Scott) +3:00