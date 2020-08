Veľké porovnanie kúpaliská vs. jazerá: Ako sa dodržiavajú hygienické opatrenia?!

Máte na výber! Fotky preplnených letných plavární, kde je hlava na hlave, kolujú po sociálnych sieťach takmer každý deň. Nový Čas sa rozhodol otestovať menšie kúpaliská a porovnať ich s niektorými prírodnými vodnými plochami. Zaujímalo nás, aké opatrenia robia prevádzkovatelia v súvislosti s pandémiou COVID-19, ale aj správanie samotných návštevníkov.

Kúpalisko Kurinec - Zelená voda (Rimavská Sobota)

Pri vstupe na kúpalisko každému návštevníkovi vydezinfikujú ruky. „Snažíme sa aj upozorňovať ľudí na dodržiavanie dvojmetrového odstupu a celkovo, aby si na seba dávali pozor. Pri vysokom počte ľudí je to však dosť náročné,“ uviedol Ján Halaj, zástupca vedúceho prevádzky kúpaliska. Podľa primátora Jozefa Šimka sa na Kurinci rešpektujú všetky pokyny regionálneho úradu verejného zdravotníctva a zároveň konajú v zmysle rozhodnutia krízového štábu mesta.

Veronika (29) a synčekovia Roland (5) a Matúš (7), Ratkovské Bystré (okr. Revúca)

- Vôbec sa neobávam pandémie, nepripúšťam si to a tak nič okolo toho ani neriešim.

Jazero Košariská - Dunajská Lužná (okres Senec)

Štrkopieskové Košariská, tvoria dve jazerá. Na väčšom je prístup do vody relatívne strmý. Obľubujú ho najmä nudisti. Druhé, menšie jazero, má širokú pláž s viacerými stánkami s občerstvením. Vodu v oboch jazerách kontroluje Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Silvia (32), Dunajská Lužná

- Ľudia tu rúška nenosia a ani tie rozostupy sa nedodržiavajú. Celkovo tu nejaký strach či opatrnosť nie je. Je tu dosť ľudí, a keby mali byť medzi každým 2 metre, tak by sa sem všetci nezmestili.

Nika (35), Dunajská Lužná

- Nebojím sa nakazenia, rozostupy tu veľmi nie sú, keďže je tu veľa ľudí. Pri kúpaní sa to ani nedá.

Horné Saliby (okr. Galanta)

Malé kúpalisko je obľúbené najmä pre svoju čistotu, nie je preplnené a vyhľadávajú ho návštevníci, ktorí dávajú prednosť pokoju. „Máme kapacitu 1 050 hostí, ale momentálne toľko hostí nemáme. Samozrejme, dávame na to pozor, lebo je to tak nariadené,“ povedal Imrich Makrai, riaditeľ kúpaliska.

Olena (40) a Sergej (56), Kyjev, Ukrajina

- Nám sa tu páči, sú aj rozostupy, dezinfekcia, všetko. Skončila nám dvojtýždňová karanténa, nastupujeme do práce, tak sme sa prišli osviežiť.

Lívia (50) so synom Matejom (10), Šala

- Sme tu tretí raz aj preto, že vidíme, že tu nie je hlava na hlave, sú rozostupy medzi ležadlami, vo vode nie je veľa ľudí, na toaletu si dávame rúška a všade je dezinfekcia.

Diakovce (okr. Šaľa)

Na kúpalisku sú ležadlá v rozostupoch, všade je dezinfekcia, ľudia sú disciplinovaní. „Máme kapacitu maximálne 1 200 návštevníkov a tak to máme aj dovolené od hygieny. Niekedy je tu plno, momentálne čakáme, že do večera sa to ešte naplní, keďže ráno fúkal trochu vietor. V okolí sme najlacnejší v okolí,“ s úsmevom vysvetľuje vedúca Zuzana Szöcsová.

Patrícia (38) a Patrik (39) so synom Leom (5), Nitra

- Je to tu pekné, aj s hygienou sme spokojní, všimli sme si, že aj vodu vymieňajú pravidelne. Medzi ležadlami sú rozostupy, všade je dezinfekcia, toalety čisté.

Priehrada Ľuboreč (okr. Veľký Krtíš)

Vodná nádrž je v správe Vodohospodárskeho štátneho podniku, ale kúpanie je tam na vlastnú zodpovednosť, pretože slúži skôr ako rybársky revír. V letných mesiacoch sa však priehrada stáva vyhľadávanou nielen pre rybárov, ale i pre milovníkov kúpania v prírode. Žiadne nariadenia v rámci pandémie tu teda neplatia.

Attila (35), Michaela (32) a Ján (36), Veľký Krtíš

- Máme radšej relax na priehrade ako na kúpaliskách, ktoré sú preplnené. Pandémie sa neobávame.

Ako sa zodpovedne správať na kúpalisku?

- Nenavštevujte kúpalisko, ak ste chorí alebo máte príznaky ochorenia, ohrozujete tým seba aj ostatných.

- Pri vstupe na kúpalisko si dezinfikujte ruky. Na častú dezinfekciu a umývanie rúk dbajte počas celého pobytu na kúpalisku u seba aj detí, a vyhýbajte sa dotykom očí, nosa a úst.

- Pri pobyte na voľných oddychových plochách odporúča ÚVZ SR dodržiavať odstup 2 metre od okolitých oddychujúcich jednotlivcov, členov skupín či domácností.

- Dvojmetrové odstupy sú odporúčané dodržiavať aj pri pohybe po areáli kúpaliska – bezpečnú vzdialenosť dodržiavajte najmä v šatniach a sprchách, na toaletách, v radoch na služby a pod.

- Vyhýbajte sa zoskupovaniu a úzkym kontaktom s neznámymi osobami.

- Uprednostňujte bezkontaktné platby.

- Rešpektujte pokyny a zavedené postupy prevádzkovateľa kúpaliska.