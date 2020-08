Muž prišiel kvôli infekcii o penis, od lekárov dostal nový: Medzi nohami ho však nečakajte!

Malcolm MacDonald (45) čaká štyri roky na unikátnu rekonštrukciu penisu.

Pred pár rokmi prišiel o pohlavný úd kvôli ťažkej infekcii. Po amputácii prirodzenia mu lekári ponúkli opätovné vymodelovanie orgánu z kože. Úd vytvorili na ľavom predlaktí. Aby sa tkanivá plne sformovali, musí ho tam nosiť štyri roky. Až potom ho môžu presunúť do rozkroku.

Malcolm nosí svoj penis, ktorý nazýva Jimmy, už celé štyri roky na ruke. Prenos do genitálnej oblasti sa mal uskutočniť tento rok v apríli, to ale zhatila pandémia. Lekári mu sľubujú zákrok do konca tohto roka.

Jeho penis síce nebude plne funkčný a citlivý ako ten pôvodný, s erekciou sa bude spoliehať na toporivé implantáty, ale opäť sa môže cítiť ako muž. Vtipkuje, že mu lekári pomerne priali, pretože mu vytvorili úd o päť centimetrov dlhší, než bol jeho prirodzený penis.

"Samozrejme, je to šialené, keď máte penis na ruke. Ani za tú dobu som si na to nezvykol. Ale keď nad tým uvažujete hlbšie, je to predsa úžasné. Že mi dokázali vytvoriť nový penis, to je neskutočná vec, ale že ho museli vytvoriť na ruke, to je náročné na psychiku. Vyzerá to ako šialený výmysel zo sci-fi komiksu. Ale dá mi to opäť šancu žiť normálny život. Je to prvý krok k tomu, aby som mohol ísť normálne ako chlap na záchod a tiež mať s niekým sex," zveril Malcolm denníku The Sun.

V roku 2014 dostal kvôli infekcii otravu krvi a lekári mu museli penis amputovať. Zostali mu funkčné semenníky, ktoré produkujú spermie a hormón testosterón. Nie je teda závislým na injekčnom podávaní mužského pohlavného hormónu.

Celú rekonštrukciu vykonáva slávny plastický urológ profesor David Ralph z Londýnskej univerzity, ktorý v minulosti vytvoril prvý bionický penis Andrewovi Wardleymu, narodenému bez prirodzenia.