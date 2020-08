Pri Turčianskych Tepliciach havarovala motocyklistka z Česka, letel pre ňu vrtuľník

Zlomeninu nohy utrpela v sobotu pri nehode na ceste pri Turčianskych Tepliciach 21-ročná motocyklistka z Českej republiky. Žene pomáhali leteckí záchranári zo Žiliny, informovala Vrtuľníková záchranná zdravotná služba ATE na svojej stránke na sociálnej sieti.

Primárne zdravotné ošetrenie motocyklistke poskytla posádka Rýchlej zdravotnej pomoci. Následne si ju prevzali do starostlivosti leteckí záchranári, ktorí jej doplnili ďalšiu analgéznu liečbu a so zlomeninou dolnej končatiny v oblasti stehna ju vrtuľníkom transportovali do Univerzitnej nemocnice v Martine.