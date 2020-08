Čírová a Kachút si už svojho synčeka odniesli domov: Prvé slová speváčky o pôrode

Dočkali sa! Speváčka Mária Čírová (31) prežíva jedno z najkrajších období. V utorok sa totiž stala tretíkrát mamou a k synčekovi Hugovi (10) a dcérke Zoe (8) pribudol chlapček. Spoločne s milovaným manželom Marošom Kachútom (46) mu vybrali netradičné meno Ruben. Hrdý otecko si bol včera okolo obeda po svoje dva poklady na súkromnej klinike v našom hlavnom meste.

Čírová priviedla na svet Rubena o niečo skôr, ako to bolo plánované. „My sme si s Máriou mysleli, že to bude štvrtého augusta, aspoň tak nám bolo povedané. Ale v pondelok začala cítiť, neviem, či to boli kontrakcie, alebo len také príznaky, že možno by sa už oplatilo ísť do nemocnice,“ prezradil ešte v utorok speváčkin manžel Maroš.

Pôrod prebehol na súkromnej klinike v Bratislave prirodzenou cestou a Kachút svoju lásku držal po celý čas za ruku a bol jej obrovskou oporou. Včera si ich konečne mohol prísť zobrať domov. Speváčkin manžel dorazil na kliniku presne na poludnie vo výbornej nálade. Najprv naložil všetky veci do auta a onedlho s ním z budovy vyšla aj Mária, ktorá držala v perinke ich poklad. Hoci na sebe nemala žiadny mejkap, vyzerala skvelo a nikto by jej netipoval, že len pred pár dňami rodila. „Už sme sa nevedeli dočkať, keď si po nás tatinko príde a budeme môcť ísť spoločne domov. Na Rubenka sa teší celá naša veľká rodina a jeho súrodenci sú šťastím celí bez seba,“ povedala s úsmevom Mária.

Veľká rodina

Čírovej rodina sa rozrástla o ďalšieho člena a pre Máriu to bol zázrak. „Začína sa nám nová etapa nášho života, budeme si na seba zvykať, sama som zvedavá, ako budem všetko zvládať s tromi deťmi, ale verím, že sa dáme krásne všetci dokopy. O veľkej rodine som odjakživa snívala, som naplnená tou najväčšou láskou, aká sa vôbec dá zažiť,“ povedala krásna umelkyňa, ktorá sa teší, že všetko dobre dopadlo. „Ďakujem Bohu za zdravie nášho syna aj svoje, teším sa, že je všetko v poriadku, cítim sa výborne. Touto cestou sa chceme s manželom poďakovať môjmu pôrodníkovi MUDr. Matúšovi Škovranovi a celému tímu sestričiek a lekárov na pôrodníckom aj novorodeneckom oddelení súkromnej pôrodnice,“ zneli Máriine slová plné vďaky, a na záver iba dodala: „Pôrod bol pre nás nezabudnuteľný, neopakovateľný zážitok.“