Slovenskí športovci sa počas koronavírusu odreagovali: Hviezdy si dali rande na golfe!

Odreagovali sa! Pred trinástimi rokmi hokejový majster sveta z roku 2002 Peter Bondra (52) a slovenskí hráči NHL zorganizovali charitatívny golfový turnaj pod Tatrami prvýkrát.

Medzi golfistami bola neprehliadnuteľná bývalá profesionálna tenistka Daniela Hantuchová. „Som na tomto turnaji po druhýkrát aTento rok som ho síce veľa nehrala, ale celkom si verím,“ s úsmevom pred turnajom prezradila pre Nový Čas Daniela. Na ihrisku jej to išlo naozaj výborne. Zakladateľ tohto charitatívneho turnaja Peter Bondra sa posťažoval, že mu tento ročník pripomenul, že je o trinásť rokov starší.A tento rok máme v dražbe opäť skvostné veci od našich športovcov, či sú to dresy, rakety, hokejky, takže suma opäť porastie,“ spokojne konštatovala naša hokejová hviezda a odštartovala turnaj.

Tento rok, aj napriek koronavírusu, sa na tatranskom golfovom ihrisku opäť zišla skoro stovka hráčov. Nechýbali medzi nimi ani ďalší úspešní športovci mimo ľadu! Reportérka Žiačiková mala vlani hrozivé zranenie, dnes si užíva gríny: Mám veľa golfových snov Predtým si ešte pripil aj s trojnásobným víťazom NHL Mariánom Hossom k jeho veľkému úspechu. Marián totiž koncom roka vstúpi do Siene hokejovej slávy NHL. „Veľmi ma to prekvapilo a ešte viac potešilo. Len neviem, čo teraz hrám viac, hokej alebo golf? Golf som hral naposledy včera a hokej? Ani neviem. S Peťom Bondrom teraz tak zdravo súťažíme o najlepšieho hokejového golfistu. Zatiaľ na neho nemám. On vari hrá golf denne a tak ako v hokeji sa snažil byť dokonalý, tak to robí aj v golfe. Ale ja ho dobehnem,“ vyjadril sa starší z bratov Hossovcov.

Ďalším nádejným hráčom je aj lyžiar Adam Žampa. „Toho roku som bol hrať golf asi len dvakrát, ale leto ešte nekončí.“ Všetci zúčastnení si akciu užívali plnými dúškami a hlavne, prispeli na dobrú vec!