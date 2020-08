Motokárový talent Filip sa bál aj zapnutého mixéra: Teraz si sám ladí motor a podvozok

Má iba šesť rokov a už teraz preháňa podstatne starších súperov. Nie pri detských hrách, ako by sa na chlapcov v jeho veku patrilo, ale na súťažnom okruhu.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Filip Tánczos z Jelky v okrese Galanta má v sebe veľký pretekársky talent. Ak nepoľaví vo svojom úsilí, môže nám na Slovensku vyrásť nový Ayrton Senna alebo Lewis Hamilton!

Filip svoju prvú motokáru dostal ako darček k piatym narodeninám. Bolo to splnenie detského sna. S týmto snom však prišla aj drina v podobe tréningov. Pokiaľ sa však neoboznámil s predpismi, vlajkami a správaním sa na dráhe, otec Karol Tánczos ho do pretekov nepustil. Prešli necelé tri mesiace a pod vedením otca, inak účastníka pretekov automobilov do vrchu, urobil neuveriteľné pokroky! Filip sa na štart svojich „už oficiálnych majstrovských“ pretekov postavil až v polovici minuloročnej sezóny, keď mal päť rokov a tri mesiace.

Odvtedy, aj v rámci korona krízy, ktorá poriadne zatriasla aj motoristickým športom, absolvoval Filip celkovo päť pretekov. V rámci nich dokázal, že je talent rodiaci sa iba raz za čas a jeho bilancia je úctyhodná - štyri pódiové umiestnenia, pričom v jednotlivých pretekových jazdách dvakrát skončil tretí, trikrát bol druhý a raz dokonca vyhral všetky tri jazdy v rámci jedného preteku aj s kvalifikáciou. To všetko v porovnaní so staršími, ale aj skúsenejšími jazdcami!

Neisté začiatky

„Od začiatku nebolo jasné, že Filip bude jazdiť, bál sa totiž aj zapnutého mixéra. Keď mal štyri roky, išiel sa so mnou pozrieť na rallycrossové preteky na Slovakia Ring. To sa mu veľmi zapáčilo, tak sme skúsili motokáru. Keď si do nej sadol, tak sa rozplakal,“ zaspomínal si s úsmevom na synove začiatky Karol Tánczos. Starostlivého otca v tej chvíli ani nenapadlo, že do roka a do dňa jeho syn bude chcieť trénovať a vyhrávať. „Zlom nastal vtedy, keď sa posadil na minibike. To sa mu zapáčilo a postupne prešiel k motokáre. Chytilo ho to natoľko, že všetok voľný čas venuje buď trenažéru, alebo je so mnou v garáži. Navyše, a to aj napriek faktu, že nevie ešte čítať, študuje knihu závodného jazdenia. Technické pojmy preňho nie sú vôbec cudzie, vie, ako funguje turbo, sekvenčná prevodovka a podobne,“ pokračoval otec a tréner v jednej osobe.

Dbá na kondičku

Šesťročný chlapček má dokonca aj vlastný plán kondičnej prípravy. „Sám si vyhľadáva cviky na youtube a cvičí, aby mal silu a preteky zvládal. Bez neho napríklad nesmiem robiť ani údržbu jeho motokáry, dokonca už dnes mi radí, ako nastaviť podvozok aby vyhovoval jeho jazdeckému štýlu. Na pretekoch je neskutočne disciplinovaný a presne vie čo má robiť. Mám z neho naozaj radosť,“ uzavrel hrdý tatko Karol Tánczos.

Náklady na sezónu:

motokára Birel baby50: 1 900 €

výbava do dažďa (pneumatiky,

oblečenie) 500 €

kombinéza, topánky, rukavice 250 €

bezpečnosť jazdca (prilba, chránič, nákrčník) 550 €

motor IAME M1 - 2ks 2 600 €

základné vybavenie depa (stan, plachta, náradie, atď.) 1 000 €

účasť na 1 pretekoch 300 €

náklady na údržbu 2 000 - 3 000 €

Spolu cca : 9 100 - 10 100 €