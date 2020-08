Mourinho chce Škriniara! Bitka o slovenského stopéra je v plnom prúde

Skončí na Ostrovoch? Záujem o slovenského futbalistu Milana Škriniara (25) prejavil ďalší anglický klub. Podľa Sky Sport Italia ho chce zlanáriť Tottenham Hotspur.

Francúz prišiel do Tottenhamu vlani z Lyonu za 60 miliónov eur. V uplynulej sezóne odohral 29 zápasov, strelil dva góly a pridal štyri asistencie. Redaktor Sky Sport Gianluca Di Marzio si však myslí, že výmena Škriniara do Tottenhamu nie je veľmi pravdepodobná... Na druhej strane, Inter údajne za slovenského reprezentačného stopéra požaduje 60 miliónov eur, takže v prípade výmeny za Ndombeleho by nemusel doplácať ani cent.

Škriniar pôsobí v Interi od roku 2017, keď prestúpil zo Sampdorie Janov za 34 miliónov eur. V predchádzajúcom ročníku patril k pilierom obrany Milánčanov, po príchode trénera Antonia Conteho však nezapadol do rozostavenia na troch obrancov a viaceré talianske médiá informovali, že je na odchode z klubu. Záujem prejavili oba manchesterské tímy United a City, hovorí sa aj o Paríži St. Germain.



Záujem o Škriniara prejavili:

* Manchester United

* Manchester City

* Tottenham Hotspur