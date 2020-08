Cukrárka Kristina nemá konkurenciu: Foto č. 4 vás dostane

Verili by ste, že sú tieto výtvory jedlé? Ukrajinka Kristina Dolnyk je skutočne nadaná cukrárka. A to sa všetko naučila sama!

Vraj to začalo, keď upiekla tortu na svadbu svojej sestre. Momentálne sa venuje tvorbe týchto neuveriteľne nádherných tort už 4,5 roka. „Bola to len náhoda. Upiekla som tortu sestre a potom chcel aj niekto ďalší. A potom ďalší. A teraz je to moja práca...“ vyjadrila sa šikovná cukrárka.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

„Koláče pripomínajúce podvodný svet boli inšpirované epoxidovými sochami. Pár dní som nad tým rozmýšľala a voilá – všetko sa podarilo. Hory, kamene a terén sú z cesta. Voda je zo želatíny a vodné živočíchy sú z bielej čokolády. Podľa zložitosti trvá koláč 1 až 3 dni. Všetko je rozdelené do procesov,“ uvádza Kristina.

Torty sú naozaj nádherné, človek by až neveril, že sa dajú jesť. No umelkyňa tvrdí, že sú rovnako výborné ako vyzerajú. Ochutnali by ste?