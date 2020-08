Posledné kroky prezidentky hovoria za všetko: Ako Čaputová komplikuje Matovičovi život

Už nechce zostať ticho! Prezidentka Zuzana Čaputová (47) vrátila do parlamentu kľúčový zákon, ktorým chcel premiér Igor Matovič (47) zmeniť fungovanie generálnej prokuratúry. Hlava štátu sa začína čoraz častejšie vymedzovať voči koalícii a ukazuje, že obdobie, keď novej vláde dopriala čas na „rozkukanie sa“, už pominulo.

Spolu vrátila Čaputová do parlamentu tri zákony, ktoré podporili koaliční poslanci. Okrem zákona o generálnej prokuratúre aj zákon o elektronických komunikáciách a zákon o komisárovi pre deti. Novelu, ktorou sa malo meniť postavenie prokuratúry, kritizuje už dlhodobo. Prezidentka poukázala na kontroverzný spôsob odvolávania generálneho a špeciálneho prokurátora. Rozhodoval by o ňom parlament a na ich odvolanie by stačilo, že by funkciu nevykonávali „čestne a nestranne“. „Toto považujem za neústavné, ale aj za veľmi nevhodné v konkrétnom kontexte vývoja na Slovensku,“ vysvetlila prezidentka.

Zmierlivý Matovič

Koaličným poslancom pohrozila, že ak prelomia jej veto a vrátia novelu v nezmenenej podobe, bude ďalej konať. „Požiadam Ústavný súd o preverenie súladu týchto ustanovení s ústavou,“ razantne upozornila hlava štátu. Premiér Igor Matovič reagoval na kritiku tradične statusom na facebooku, ale netradične zmierlivo. „Prepotrebná očista generálnej prokuratúry sa, bohužiaľ, o minimálne mesiac odkladá... ale verím, že sa napriek tomuto timeoutu hydre ďalšiu hlavu odseknúť podarí,“ okomentoval premiér prezidentkino veto. Parlament by mal o zákone rokovať znova na septembrovej schôdzi. Terajší generálny prokurátor Jaromír Čižnár končí po 7 rokoch vo funkcii 10. augusta a až do zvolenia nového šéfa ho nahradí prvá námestníčka Viera Kováčiková.

Čo prekáža prezidentke

1. Zákon o prokuratúre

Generálneho a špeciálneho prokuratúra by po novom odvolával parlament iba na základe vágnej formulácie, že prestal svoju funkciu vykonávať riadne, čestne a nezávisle.

2. Zákon o elektronických komunikáciách

Na základe neho by mohli štátne orgány získavať od operátorov bez súhlasu účastníkov telefónne čísla a lokalizačné údaje od ľudí, ktorí sa nachádzali v „červených krajinách“, kde je zvýšený výskyt koronavírusu.

3. Zákon o komisárovi pre deti

Podľa hlavy štátu sa pri tomto zákone nenaplnili dôvody na skrátené legislatívne konanie

Nezobral to osobne

Tomáš Koziak, politológ

Prezidentka bola zo začiatku tolerantnejšia vzhľadom na špecifickú situáciu, v ktorej nastupovala terajšia vláda. Ukázala však, že pokiaľ bude treba, pomenuje problém, ktorý vznikne, a toto sa od nej aj očakáva. V Matovičovej reakcii nebolo naznačené, že to vníma osobne, tak, ako napríklad vnímal aktivity novinárov. Prezidentku nekritizoval v zmysle, že by to vnímal ako útok na seba. Akceptoval to veľmi vecným spôsobom, zatiaľ. Uvidíme, ako bude premiér kritiku od Čaputovej znášať v budúcnosti. Ale nemyslím si, že na ňu bude útočiť tak ako na novinárov. Ak by to urobil, tak by prekročil pomyselnú červenú čiaru, a to by mu už asi veľká časť jeho voličov nechcela odpustiť.