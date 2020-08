Koronavírus straší tenisový svet: Nad turnajom v Madride visí veľký otáznik

Tenisový turnaj v Madride, ktorý bol kvôli pandémii koronavírusu odložený na polovicu septembra, je kvôli nárastu pozitívnych prípadov v Španielsku v ohrození.

Hygienici organizátorom odporučili, aby turnaj zrušili. Rozhodnúť by sa malo v najbližších dňoch. Antukový turnaj v Madride mal byť pre tenistov jednou z hlavných príprav na French Open, ktoré by malo začať 27. septembra. Kým ženský okruh sa po päťmesačnej prestávke zavinenej pandémiou rozbehne už tento víkend v Palerme, muži sa vrátia na kurty až v auguste v New Yorku.