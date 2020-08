Viktor otvorene prehovoril o adopcii dieťatka: Úprimné slová, takto to s Adelou cítia

Viktor Vincze (29) s manželkou Adelou (39) sú veľmi otvorení a pravidelne svojim fanúšikom prezrádzajú aj pikošky z ich spoločného života. Nie je tajomstvom, že manželia premýšľajú nad adopciou dieťatka a tiež ani to, že už podnikli prvé kroky.

Viktor dáva svojim fanúšikom na sociálnej sieti pomerne často príležitosť na otázky, ktoré ich zaujímajú. A mnohí sa pýtali práve na to, v akom štádiu v súčasnosti sú na ich ceste k dieťatku a či im vybavovanie nerobí vrásky na čele. Viktor je očividne veľký pohoďák a priznal, že "keď človek nie je upnutý na nejaký výsledok, tak ani proces čakania nie je stresujúci".

Padla aj otázka, aký majú s Adelou názor na umelé oplodnenie a či by to pre nich nebola vhodná alternatíva. "Necítime to tak," priznal Viktor veľmi otvorene a tiež prezradil, že pri výbere adoptívneho dieťatka zatiaľ nemajú preferenciu, a tak je otázne, či by uprednostnili bábätko, alebo skôr staršie dieťa.

Jedného fanúšika tiež zaujímalo aj to, či známy slovenský moderátor považuje rodičovstvo za zmysel života. Viktor bol opäť veľmi otvorený a priznal, že "zmyslom jeho života je život sám".