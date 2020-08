Porušil všetko, čo sa dalo: Polícia len krútila hlavou, muža zastavil až plot kostola

Obvineniu z prečinov marenia výkonu úradného rozhodnutia a ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 37-ročný muž z okresu Rožňava. Porušil zákaz viesť motorové vozidlá všetkých druhov, havaroval a odmietol sa podrobiť dychovej skúške na alkohol.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, ešte vo štvrtok 30 minút pred polnocou sa policajná hliadka so zapnutým výstražným a zvukovým znamením snažila zastaviť motorové vozidlo v obci Rochovce (okr. Rožňava), pričom vodič nereagoval a s vozidlom unikal.

"V miernej pravotočivej zákrute nezvládol riadenie, prešiel do protismeru, kde odlomil zábradlie betónového mosta, napriek tomu však pokračoval v jazde. Asi ho zastavila 'vyššia moc' po tom, ako narazil do oplotenia kostola. Vtedy 'hrdina' spoza volantu vyskočil z auta a dal sa zbabelo na útek. Preskočil oplotenie kostola a vbehol najprv do kríkov a potom aj do potoka. Keď už pozeral priamo do očí mužov zákona, jeho hrdinstvo pominulo," píše polícia na sociálnej sieti.

Dychovej skúške sa odmietol podrobiť a následne aj odberu biologického materiálu. Napokon vyšlo najavo, že má zadržaný vodičský preukaz a súdom uložený zákaz viesť motorové vozidlá všetkých druhov na doživotie.