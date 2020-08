Britský portál prišiel s prekvapivou správou: Tento klub chystá astronomickú sumu pre Messiho

Špekulácie o prestupe o príchode Lionela Messiho do talianskeho futbalového klubu Inter Miláno stále neutíchajú.

Podľa periodika Daily Mail vedenie účastníka Serie A pripravilo pre Argentínčana lukratívnu ponuku.

Tridsaťtriročnému Messimu skončí o rok zmluva s Barcelonou a čoraz viac sa špekuluje o jeho budúcnosti. S "blaugranas" sa ešte nedohodol na predĺžení spolupráce, podľa posledných informácií má o jeho služby záujem Inter Miláno. "Nerazzurri" sú vraj ochotní ponúknuť Messimu štvorročný kontrakt s celkovým príjmom 265 miliónov eur. S ročnou gážou viac ako 66 miliónov eur by prekonal zárobok svojho rivala Cristiana Ronalda, ktorý vlani zamieril z Realu Madrid do Juventusu Turín.

Kým médiá pravidelne informujú o záujme Interu o Messiho, tréner Milánčanov Antonio Conte minulý týždeň poprel snahu o jeho angažovanie. "Je to v rovine fantázie. Existuje mnoho dôvodov, prečo Messi nepríde do Milána. Samozrejme, iba blázon by ho nechcel vo svojom mužstve, ale on nie je na ceste, po ktorej chceme ísť," uviedol Conte.