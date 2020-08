Žena ukázala manikérke svoje nechty, začal sa boj o život: Ak aj vaše vyzerajú TAKTO, utekajte k doktorovi!

Keď sa nechty Joan Martindale (73) začali rozširovať, stali sa vypuklejšími a zakrivenejšími, nevenovala tomu veľkú pozornosť.

Všetko sa zmenilo, keď jej manikérka, ktorú navštevuje už desať rokov, odporúčila navštíviť doktora. Ako informuje Metro, po vyšetrení sa zistilo, že Joan trpí rakovinou pľúc.

Babička musela podstúpiť päťhodinovú operáciu na odstránenie štvormilimetrového nádoru. Svojej manikérke vďačí za záchranu života. Joan sa rozhodla podeliť o informácie ohľadom tohto menej známeho príznaku rakoviny.

"Chodenie na manikúru mi zachránilo život. Je neuveriteľné, že to zistila iba z mojich nechtov. Povedala som jej, že som jej navždy zaviazaná. Keď prejde koronakríza, tak spolu zájdeme na poriadne jedlo," povedala.

Britka zvykla v minulosti vyfajčiť 20 cigariet denne, v roku 2013 prešla na elektronickú cigaretu. Prvé príznaky ochorenia začala pociťovať po Vianociach v roku 2019. Puchli jej členky a chodidlá, čo lekári najprv pripisovali zadržiavanej vode, a taktiež sa zmenili jej nechty na rukách aj nohách.

Joan si síce spomenula, že nechty môžu indikovať choroby, no nevenovala tomu veľkú pozornosť. Dňa 13. marca navštívila svoju manikérku, Lindu Bertram, ku ktorej chodí už desať rokov. Tej neušlo, že jej nechty sú zakrivenejšie než predtým, a požiadala ju, aby navštívila lekára.

"Všimla som si, že moje nechty na nohách sa rozšírili a boli vypuklejšie na palcoch. Väčšinou také veci nevyhľadávam na Googli, ale bola som zvedavá. Písalo sa tam, že to môže mať do činenia s pľúcami alebo srdcom," hovorí Joan. Doktori jej povedali, že je na tom po zdravotnej stránke dobre, a tak si s tým nerobila starosti.

"Keď som si prišla v marci dať spraviť nechty, Linda sa ma opýtala, či som v poriadku. Spomenula som jej, že mi puchnú členky, a ona potom povedala, že ma nechce znepokojiť, ale moje nechty nevyzerajú tak, ako by mali, a mal by ich skontrolovať doktor," tvrdí Joan.

Ďalší pondelok navštívila doktora a nechala si spraviť röntgenový snímok hrude. Mnohé testy ukázali, že na jej pľúcach sa nachádza nádor. Joan teraz podstupuje chemoterapiu, aby vyhubila ostávajúce rakovinové bunky.

Je šťastná, že chorobu podchytila tak skoro a nechala sa liečiť, obzvlášť v čase pandémie. Udržala si pozitívny pohľad na svet a aj počas liečby stále myslela hlavne na svoje dve vnúčatká a to, že ich chce vidieť rásť.

"Bolo to náročné ležať päť hodín s rukami vystretými nad hlavou, ale chirurg a jeho tím boli perfektní. Dúfam, že je to už nadobro preč. Od operácie som nefajčila," priznáva. Plánovala ísť k doktorovi ohľadom jej ohnutých nechtov, no keby ju k tomu Linda nedonútila, nechala by to na neskôr. Je jej veľmi vďačná.

Kozmetičke a manikérke Linde (59) neuniklo, ako sa Joanine nechty zmenili v priebehu mesiaca. Už na predchádzajúcom stretnutí si všimla, že sa jemne zatáčajú. "Pamätám si, ako som sa pred dvadsiatimi rokmi učila anatómiu a fyziológiu a povedali nám, že nechty toho vedia veľa prezradiť," hovorí. Nechcela vystrašiť Joan, ale poslala ju k lekárovi. "Všetko sa potom udialo tak rýchlo, ale vďakabohu za to. Zbožňujem Joan, je našou dlhoročnou klientkou, je skvelá a máme spolu dobrý vzťah."