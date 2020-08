Syn zatajil svojim rodičom zásadnú novinku: Vošiel do izby, výraz jeho mamy hovorí za všetko

Manželia zatajili svojej nič netušiacej rodine, že sa im majú narodiť dvojičky. Poriadne ich prekvapili, keď im ukázali aj druhé novonarodené bábätko.

Tom a Brianne Shircliff z Kentucky sú okrem dvojičiek rodičmi ďalších dvoch detí - Gavina (4) a Brielly Rose (3). Ako informuje LadBible, Tomovi rodičia sa práve rozplývali nad ich najnovšou vnučkou, keď sa Tom nenápadne vytratil z miestnosti. Rozhodne nečakali, že sa vráti aj s novým vnúčikom. "To je skutočné bábätko?!" reagovala Tomova mama na šokujúcu novinku.

Tridsaťosemročný obchodný analytik priznal, že vždy túžil po dvojičkách. Brinkley Hope a Ace Leo prišli na svet 13. júna. "Myslel som si, že by bolo skvelé zachytiť reakcie rodiny a priateľov po deviatich mesiacoch zachovávania tohto tajomstva o dvojčatách," povedal. Videami si teraz môžu kedykoľvek pripomenúť tieto veselé chvíle.

"Keď som sa dozvedel, že čakáme dvojičky, nemohol som tomu najprv uveriť. Keď som túto informáciu spracoval, začal som skákať a kričať od radosti. Bol som taký šťastný, že som sa nemohol ovládnuť. Hoci som vždy túžil byť otcom dvojčiat, nemyslel som, že sa to naozaj stane," povedal."

Jeho manželka Brianne (37) si vypočula zopár poznámok na svoje tehotenské bruško, no nikto nič netušil. „Proste sme povedali, že Brianne bola na začiatku tohto tehotenstva ťažšia ako predtým a viac zavodnená než zvyčajne," vysvetlil ich stratégiu.

Nebolo jednoduché skrývať takéto tajomstvo. "Schovávali sme balíčky, ktoré k nám prišli. Stále sme museli hovoriť/písať, akoby sme čakali jedno dievčatko," hovorí. Fotky z nemocnice museli orezávať, aby nebolo vidno náramok aj pre druhé bábätko. Keďže ich tam nikto nemohol navštíviť kvôli koronavírusu, veľké prekvapenie odhalili najbližším až doma.

"Všetky dievčatá v našej domácnosti sa narodili v letných mesiacoch a všetci chlapci v zimných. Keďže Brianne mala rodiť v júli, čo je letný mesiac, povedali sme všetkým, že očakávame dievčatko, aby sme dodržali tento trend," povedal.

Ich rodina a priatelia reagovali na odhalenie tajomstva emotívne, padli aj slzy šťastia. Gratulujú im ľudia z celého sveta. Hrdý otecko sa teší z najnovších prírastkov do rodiny. "Mama a bábätká sa držia dobre. Samozrejme, rodičia sa moc nevyspia, ale stojí to za to."