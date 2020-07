Svoj boj s chorobou prehral režisér Alan Parker († 76): Nakrútil snímky Polnočný expres alebo Evita

Vo veku 76 rokov zomrel anglický režisér a scenárista Alan Parker, ktorý nakrútil snímky ako Bugsy Malone (1976) či Evita (1996). Smutnú správu oznámila jeho rodina s tým, že filmár naposledy vydýchol v piatok v Londýne po dlhom boji s chorobou.

Sir Alan William Parker, ktorý sa narodil 14. februára 1944, bol jedným z najúspešnejších britských režisérov. Svoju kariéru začínal v reklame ako copywriter, no odtiaľ rýchlo prešiel k réžii reklám a následne k filmu. Nakrútil napríklad snímky Sláva (1980), Krídla (1984), Angel Heart (1987), Navštívte raj (1990), Angelin popol (1999) či Život Davida Galea (2003). Jeho filmy dovedna vyhrali 19 cien Britskej akadémie filmových a televíznych umení (BAFTA) a 10 cien americkej Akadémie filmových umení a vied. On sám si vyslúžil dve nominácie na Oscary, a to za réžiu snímok Polnočný expres (1978) a Horiace Mississippi (1988).

Parker bol jedným zo zakladajúcich členov organizácie Directors Guild of Great Britain, ktorá mu v roku 1998 udelila cenu za celoživotné dielo, bol tiež predsedom Britskej filmovej rady. V roku 1984 mu BAFTA udelila prestížnu Michael Balcon Award za mimoriadny prínos britskému filmu a v roku 2013 dostal ocenenie BAFTA Fellowship. Rytiersky titul dostal v roku 2002.