Princ Harry svojimi slovami mnohých pobúril: Radšej mlč, odkázal mu britský minister

Britský princ Harry sa vyjadril k leteckej doprave. Princ lieta súkromnými lietadlami a poškodzuje planétu viac než ktorýkoľvek iný bežný smrteľník, napriek tomu neustále hovorí o obmedzovaní vplyvu leteckej dopravy na klímu.

Vo štvrtok vyhlásil, že letecká doprava sa musí stať ekologickejšou. V Británii ho teraz prezývajú "mäsožravec propagujúci vegetariánstvo". Tak ho klasifikoval bývalý britský minister Norman Baker, ktorý ho vyzval, nech radšej mlčí.

Vojvoda zo Sussexu je ambasádorom projektu Travalyst. V rámci svojej funkcie poučuje verejnosť, ako cestovať ekologickejšie. Lenže sám sa chová extrémne neohľaduplne voči planéte. Lieta súkromnými lietadlami a používa automobily s extrémne vysokou spotrebou paliva. Preto si vyslúžil svoju prezývku.

"Je mi ľúto, ale v rámci tejto témy nemá žiadny kredit kvôli vlastnému štýlu používania leteckej dopravy, ktorá úplne podkopáva zmysel celej akcie. Ten odkaz je v poriadku, ale ten, kto ho hovorí, sa chová zle, je to rovnaké, ako by mäsožravec propagoval vegetariánstvo," odkázal prostredníctvom denníka The Mail bývalý britský minister dopravy Norman Baker.

"Princ Harry je nahluchlý zvlášť v tomto kritickom čase, kedy ľudia stále trpia infekciou, umierajú a trápia sa nezamestnanosťou," kritizuje princa tiež slávna blogerka a cestovateľka Pamela RG. Harryho kritizujú tiež kvôli tomu, že jeho odkaz je len všeobecným mudrovaním, neponúka žiadne konkrétne riešenia.