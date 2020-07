Prokurátor má v tom jasno: Ako podľa neho dopadne súdne pojednávanie v kauze Kuciak?

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Vladimír Turan očakáva, že súd uzná obžalovaných z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vinnými. Záverečné reči obžalovaných boli presne také, aké očakával.

"Napádali všetky dôkazy a použili tie argumenty, ktoré uznali za vhodné na to, aby spochybnili dôkazy, ktoré svedčia proti nim," uviedol Turan.. "Za roky praxe sa snažím ísť na pojednávanie s tým, že mám aspoň 80 percentnú istotu, že to obstojí. To je aj tento prípad," doplnil.

V kauze vraždy Jána Kuciaka odzneli v piatok posledné záverečné reči, a to obžalovaných Mariana K., Aleny Zs., Tomáša Sz. a ich obhajcov. Obžalovaní a ich právnici argumentovali údajnými nezrovnalosťami, prevažne vo svedectvách Zoltána Andruskóa.

Obhajca obžalovaného Mariana K. Marek Para si tiež myslí, že Miroslav M. nevidel fotky zo sledovania novinárov, ktoré sa našli u Mariana K. "Je jednoznačne preukázané, že nevideli fotky zo sledovania. Miroslav M. popisoval iné fotky, než akúkoľvek fotku, ktorá bola prezentovaná z 'paparazzovania' novinárov, nemal dôvod klamať," doplnil.

Splnomocnenec poškodených Roman Kvasnica tvrdí, že si v piatok vypočul protiargumenty proti tvrdeniam, ktoré z jeho strany ani neodzneli. Navyše podľa neho neodzneli žiadne nové argumenty, a podľa toho, čo mal v piatok možnosť počuť, je potvrdená dôvodnosť obžaloby na všetkých obžalovaných. "Myslím si, že sa dôkazná situácia vôbec nezmenila a uvidíme, ako rozhodne súd," uzavrel.

Rozsudok v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vynesie senát Špecializovaného trestného súdu 5. augusta.