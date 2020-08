V Anglicku uväznená Jana Kirschner: Jej život v krajine zasiahnutej koronavírusom

Speváčka Jana Kirschner (41) žije už dlhé roky v Anglicku aj so svojou rodinou. S manželom, tiež hudobníkom, Eddiem a dcérkami Yolanou (5) a Matildou (9) trávili počas pandémie koronavírusu dlhé týždne zatvorení doma a dokonca sa nedostali ani na Slovensko.

Ako však speváčka priznala, po uvoľnení opatrení sa s rodinou vydali objavovať krásy Anglicka. Kirschner, ktorá žije dlhé roky v Londýne, všetok čas venuje svojim dcérkam, rodine a hudbe, ktorej je verná roky. Ako však nedávno priznala, situácia okolo pandémie koronavírusu poznačila aj jej rodinu.

Dlhé týždne strávila s rodinou zatvorená v byte a vyhliadky neboli veľmi ružové. V Anglicku sú státisíce nakazených ľudí a viac ako 46-tisíc úmrtí. Cestovanie za hranice neprichádzalo do úvahy, a preto sa rodinka po uvoľnení opatrení rozhodla preskúmať aspoň blízke kúty svojho anglického kraja. „Príprava na anglické leto. Ešte pár dní a ide sa na Tour of Britain,“ prezradila plány Kirschner, ktorá tiež nedávno priznala aj to, že sa jej po mnohých rokoch vrátili záchvaty paniky.