Pikantná rozlúčka so slobodou poslankyne SaS: Striptér na párty!

Babská jazda, ako sa patrí! Tmavovlasú zákonodarkyňu Janu Cigánikovú (36) čaká v septembri svadba s jej vyvoleným Danielom Bittóm. Ešte pred vysnívaným dňom tradícia velí vypustiť poslednýkrát trochu pary na rozlúčke. A tá poslankynina bola vo veľkom štýle v centre Starého Mesta v Bratislave a nechýbal ani striptér.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Verejnosť ju pozná ako odborníčku na zdravotníctvo u liberálov v SaS, no v minulosti sa preslávila aj počas volebnej kampane bilbordom, na ktorom bola zobrazená so stiahnutými nohavičkami. Poslankyňa Jana Cigániková rada šokuje verejnosť a je ženou viacerých tvárí. Aktuálne prežíva veľmi šťastné obdobie, keďže v decembri ju požiadal o ruku jej dlhodobý partner, účastník reality show Vyvolení a bývalý model Daniel Bittó, s ktorým sú spolu už 7 rokov.

Po stroskotaní prvého manželstva, z ktorého má dvoch synov, verí politička v úspešnejší reparát.zapriala si Cigániková minulý týždeň v statuse na sociálnej sieti, keď zverejnila fotku svadobného oznámenia. Sobáš budú mať v kaštieli v obci Most pri Bratislave.

Šampanské a striptér bez košele

Slávnostnému obratu však zvykne predchádzať aj tradičná rozlúčka so slobodou, na ktorej si budúci mladomanželia môžu ešte poslednýkrát poriadne vyhodiť z kopýtka. Výnimku nespravila ani extravagantná liberálka a v stredu večer zavítala spolu s babskou ekipou do známeho karaoke baru v bratislavskom Starom Meste.

A zábava to bola ozaj bujará. Nechýbali balóniky, šampanské a zlatý klinec programu - vystúpenie profesionálneho striptéra. Politička z SaS si dopriala rozlúčku bez zábran so všetkým, čo k tomu patrí. Striptér, ktorý na sebe šaty dlho neudržal, rozvášnil nielen samotnú Cigánikovú, ale aj celé dámske osadenstvo. Babská jazda poslankyne a jej kamarátok sa úplne očakávane natiahla až do neskorej noci.