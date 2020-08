Po Dolinayovi († 38) zomrela aj jeho manželka Zuzana († 34): Čo bude s ich synčekom Adrianom?!

Najhoršie obavy sa potvrdili. Dopravná nehoda, pri ktorej pred týždňom tragicky zahynul štátny tajomník Vladimír Dolinay († 38), má ďalšiu obeť. V nemocnici zomrela aj jeho manželka Zuzana († 34), ktorá bola vo veľmi vážnom stave. Ich synček Adrian (2,5), ktorý sa v osudný deň viezol s nimi v aute, prišiel o oboch rodičov. Kto sa o neho teraz postará?

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Dolinay bol s manželkou Zuzkou 16 rokov. Tvorili harmonický pár, ktorý si život užíval plnými dúškami. V novembri 2017 si adoptovali synčeka Adriana a spoločne mu vytvorili láskyplný domov. Rodinné šťastie však prekazila tragická nehoda, ku ktorej došlo minulú sobotu. Štátny tajomník ministerstva kultúry, ktorý bol vo funkcii len necelý mesiac, podľahol zraneniam na mieste.

Zuzku transportovali vrtuľníkom do novozámockej nemocnice, kde ležala v kritickom stave niekoľko dní. Každý dúfal, že sa z najhoršie pozbiera, no, bohužiaľ, nestalo sa tak. Zuzana skonala a jej syn Adrian prišiel okrem otca aj o milovanú mamu. „Pacientka nepodľahla svojim zraneniam v našom zdravotnom zariadení. 30. 7. 2020 bola transportovaná do nemocnice v Bratislave,“ povedal Novému Času hovorca novozámockej nemocnice Ján Baček. Oslovili sme preto hovorkyňu UNB Evu Kliskú, ktorá nám povedala, že k prípadu nemôže poskytovať bližšie informácie.

Za Zuzanou smúti nielen rodina, ale aj kolegovia a kamaráti, ktorí na ňu spomínajú ako na energickú ženu. Keďže jej manžel Vladimír v tohtoročných parlamentných voľbách kandidoval Za ľudí, v strane ju dobre poznali. „Zuzka, ďakujem za všetko, veď Ty vieš... Tvoje carpe diem nám bude hrozne chýbať. Máme Ťa radi,“ vyznala sa poslankyňa Jana Žitňanská zo Za ľudí. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga je z jej smrti rovnako otrasený. „Obrovská tragédia,“ povedal.

O malého Adriana, ktorý už druhýkrát počas svojho krátkeho života prišiel o rodičov, sa podľa našich informácií plánujú postarať Zuzanina sestra a Dolinayov najlepší kamarát, ktorí spolu žijú. Pohreb Dolinaya sa má uskutočniť v pondelok v hlavnom meste. Či s ním pochovajú aj manželku, zatiaľ nie je isté. „Zuzka sa rozhodla darovať svoje orgány druhým a ísť tam, kde jej vždy bolo najlepšie, k Vladovi," uviedol politický analytik a novinár Michal Novota.

Tragická sobota

K tragickej nehode, ktorá si vyžiadala dva mladé životy, došlo na južnom Slovensku medzi Komárnom a obcou Iža. Všetko nasvedčuje tomu, že Dolinay šiel s manželkou a synom zo svojej vinice v obci Kamenný Most (okr. Nové Zámky), ktorú si kúpili začiatkom minulého roka. Stihli však prejsť len približne 40 kilometrov, keď oprotiidúca Kia Sorento prešla do proti smeru a čelne vrazila do ich Dacie Logan. „Vyšetrovateľ Policajného zboru okolnosti tejto tragédie vyšetruje ako prečin usmrtenia a ublíženia na zdraví,“ uviedla nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková.

Zverenie chlapčeka

Róbert Bános, právnik

- Za daných okolností môže sestra zosnulej matky dieťaťa požiadať o zverenie dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti. Pri zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti uprednostní súd predovšetkým príbuzného maloletého dieťaťa, ak spĺňa ustanovené predpoklady. S ohľadom na stav situácie je možné požiadať o zverenie dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti aj podaním návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia. Na zabezpečovanie starostlivosti o maloleté dieťa teda neslúži iba inštitút adopcie, resp. osvojenia.