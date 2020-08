Snookerová legenda Ronnie O´Sullivan: Sme ako laboratórne potkany

Má obavy. Legenda snookeru Ronnie O´Sullivan (44) sa tvrdo pustil do organizátorov majstrovstiev sveta v Sheffielde.

Usporiadať šampionát v divadle Crucible (31. júla - 16. augusta) aj za prítomnosti divákov robí podľa päťnásobného majstra sveta z hráčov pokusné zvieratká! Pôvodne sa mal turnaj konať na prelome apríla a mája, no pandémia koronavírusu spôsobila odklad turnaja.

„Dodržiavali sme rôzne pravidlá, vrátane udržiavania sociálneho odstupu, dlhé štyri mesiace a zrazu si niekto povie, že teraz zrazu môžeme hrať v uzavretej miestnosti plnej ľudí bez ochrany tváre. Nemyslím si, že to stojí za to riziko,“ povedal O´Sullivan a pokračoval: „Bavíme sa o dvoch či troch stovkách divákov, nie o tisícoch. Aké by boli straty, ak by zostalo hľadisko prázdne? Možno si nás vybrali na pokusy a z hráčov robia laboratórne potkany.“

V piatok však britský premiér Boris Johnson oznámil, že fanúšikovia v Anglicku sa nebudú môcť zúčastniť na športových podujatiach naplánovaných na tento víkend, vrátane MS v snookri v Sheffielde. Dôvodom je prudký nárast infikovaných osôb.