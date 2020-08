Šprintér Ján Volko vie, kde ho tlačí topánka: Musím sa vybehať!

Vie, na čom musí popracovať. Najúspešnejší slovenský šprintér Ján Volko (23), ktorý sa po zranení vracia do tréningového procesu, je so svojimi tohtoročnými časmi v šprinte na 100 m spokojný.

Problém vidí na dvojnásobnej trati. „Dvojstovka je slabšia, ako som ju behal pred dvomi rokmi,“ priznal halový majster Európy na 60 m. Volko netrénoval do 18. júla. Súťažný návrat by chcel absolvovať už 15. augusta na mítingu v Zlíne, pokiaľ by mu to zdravotný stav ešte nedovolil, plánuje štart na majstrovstvách Slovenska, ktoré sú na programe 29. a 30. augusta v Trnave. Blesk z Bratislavy má tento rok na konte časy 10,25 s (100 m) a 20,74 s (200 m).

„Nemyslel som si, že hneď v úvode sezóny pobežím až takto rýchlo. Najmä stovka za 10,25 na Odložilovom memoriáli v Prahe na začiatku júna ma prekvapila, no zároveň potešila,“ povedal Volko pre atletika.sk a pokračoval: „Slabšie časy na dvojstovke sú len dôsledok toho, že nie som ešte vybehaný. Chýbal mi totiž rýchlostno-vytrvalostný tréning, bez ktorého sa kvalitná dvojstovka nedá zabehnúť.“

Volko vie, že na dvojstovke výkonnostne ešte zaostáva.No verím, že sa to postupne zlepší. So stovkou som však maximálne spokojný, len škoda, že som nemal preteky, kde by bola zároveň kvalitná konkurencia a aj dobrý vietor do chrbta. Verím, že také preteky ešte do konca sezóny prídu a podarí sa mi bežať ešte rýchlejšie ako 10,25,“ uzavrel slovenský rekordér.

Olympijský sen

Za normálnych okolností by v tomto čase boli v plnom prúde olympijské hry v Tokiu. Pandémia koronavíriu ich presunula na budúci rok. „Mrzí ma, že štyri roky trénujem na olympijské hry a teraz, keď mám reálnu šancu dostať sa na ne, príde koronavírus. Je to smutné, ale verím, že si niekedy na olympiáde zasúťažím,“ povzdychol si Volko.