Deň D je konečne tu: Sagana čaká 40-stupňové peklo!

Fanúšikovia cyklistiky videli posledné prestížne podujatie naposledy pred 149 dňami. Športové dianie totiž prerušila pandémia koronavírusu.

V sobotu 1.8 však v Taliansku konečne odštartujú dlho očakávané preteky Strade Bianche, ktoré predstavujú začiatok novej éry plnej neistoty. Jedna vec však zostáva istá – Slovák Peter Sagan (30) bude chcieť aj naďalej ničiť konkurenciu.

Bojovať o víťazstvo v pekelných talianskych horúčavách bude dnes aj slovenský cyklistický fenomén Peter Sagan (30) z tímu BORA-hansgrohe. V poradí 14. ročník pretekov Strade Bianche odštartuje už o 13.30, predpokladaný finiš sa odhaduje na 18.30. Prvenstvo z minulého ročníka obhajuje Julian Alaphilippe z tímu Deceunick Quick-Step.

V súlade s bezpečnostnými protokolmi UCI budú, samozrejme, zavedené opatrenia, aby sa minimalizoval kontakt medzi účastníkmi, ako sú jazdci, zástupcovia médií či fanúšikovia. Preteky Strade Bianche sú povestné svojimi prašnými cestami. V kombinácii so zvlneným terénom toskánskej krajiny tieto cesty vytvárajú atraktívne divadlo pre fanúšikov. Veľký vplyv na pretekárov budú mať určite aj pekelné horúčavy, ktoré sa majú dnes vyšplhať až k hrozivým 40 stupňom Celzia.

Medzi favoritov na víťazstvo bude určite patriť aj Peter Sagan, pre ktorého však tieto preteky zrejme nebudú absolútnou prioritou. Tourminátor sa v nedávnych rozhovoroch netajil tým, že svoju pozornosť sústredí najmä na monument Miláno - San Remo, ktorý je na programe o týždeň neskôr – 8. augusta.

„Pretekať na prašných cestách Strade Bianche bude stresujúce. Som však ne­smierne rád, že sa budem konečne môcť po dlhej dobe vôbec postaviť na štart. Myslím, že všetci si dobre uvedomujeme, že tento rok je veľmi špecifický. Sám som zvedavý, v akej forme sa predstavím na prvých pretekoch po korone. Mám za sebou, v rámci možností, kvalitnú prípravu vo vysokohorskom prostredí. Z francúszskych Álp som prišiel rovno do Seiny. Dúfam, že úvodné podujatie zvládnem so cťou a následne budem postupne pridávať. Chcel by som konečne vyhrať napríklad klasiku Miláno - San Remo. Vždy a všade však opakujem, že sa nedá vyhrávať na každých pretekoch,“ uviedol pre pretekmi samotný Sagan.

Strade Bianche 2020

Trasa: 184 km

Štart: 13.45 Siena

Cieľ: cca 18.30 Siena

Stúpanie: 3 073 nastúpaných metrov

Predpoveď počasia: 38 °C