Vojvodkyňa Meghan utrpela prvú veľkú prehru: Zdrvujúci verdikt!

Vojvodkyňa zo Sussexu (38) sa v Londýne súdi s vydavateľom denníka The Mail, ktorý zverejnil jej súkromný list adresovaný vlastnému otcovi Thomasovi Markleovi (76). Podľa bývalej herečky tým bol porušený zákon. Vydavateľ denníka nesúhlasí a bráni sa.

Súd už dal čiastočne za pravdu novinárom, keď podstatnú časť žaloby zamietol pre nedostatok dôkazov. Meghan tak musí zaplatiť všetky súdne trovy oboch strán, ktoré činia 67-tisíc libier (vyše 74-tisíc eur).

Vojvodkyňa žaluje Associated Newspapers (ANL) kvôli článku z februára 2019. Potom, čo sudca Warby zamietol značnú časť žaloby, rozhodol tiež, že má žalujúca strana uhradiť trovy. Manželka princa Harryho (35) to po konzultácii s advokátmi prijala.

"Pre Meghan tento rozsudok znamená asi to, ako keď vlak narazí do tankera s ropou na priecestí. Je to úplná katastrofa. Dnes bola veľmi ponížená. Všetky námietky proti žalobe vznesenej Associated Newspapers boli úplne a bez výnimky potvrdené sudcom," uviedol 1. mája v rozhovore pre denník The Mail advokát Mark Stephens.