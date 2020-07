Z predaja Dúbravkovho Newcastlu nič nebude: Čo sa stalo kameňom úrazu megaobchodu?

Z predaja anglického futbalového klubu Newcastle United do rúk nových vlastníkov zo Saudskej Arábie napokon vzišlo.

Dohoda síce už bola niekoľko mesiacov na stole a prebiehali procesy formálneho prevodu na nových majiteľov, tí sa však napokon rozhodli stiahnuť. Obe strany sa totiž nevedeli dohodnúť na tom, kto konkrétne by prevzal kontrolu nad klubom Premier League, ktorého najlepším hráčom v nedávno skončenej sezóne bol slovenský brankár Martin Dúbravka. Aj vďaka jedenástim čistým kontám slovenského reprezentanta klub zo severovýchodu Anglicka plával v pokojných vodách stredu tabuľky a napokon sa ocitol na konečnom 13. mieste.

KonzorciumPráve on by mal stáť aj za nedodržiavaním ľudských práv v najväčšej krajine Arabského polostrova a tiež za pirátstvom v oblasti televíznych práv. Saudská Arábia oficiálne popiera, že by to uľahčilo vysielanie športových programov v krajine, ale pravda môže byť inde. Premier League dlhodobo tvrdí, že televízne pirátstvo je neprípustné a ostro sa ohradzuje voči týmto praktikám."Rozhodli sme sa ukončiť naše snahy o prevzatie klubu Newcastle United.Ako sa občas stáva, čas je nepriateľom dohadovaných obchodov, najmä v tak neistých časoch, aké nestali v ostatných mesiacoch," uvádza sa v stanovisku PIF.

Vedenie Premier League, PIF aj súčasný majiteľ "The Magpies" Mike Ashley dlhodobo odmietali komentovať vzniknutú situáciu. Faktom je, že sedem týždňov pred začiatkom nového súťažného ročníka PL z dlhodobo chystanej zmeny majiteľa klubu nič nebude.

Už v úvode aktuálneho týždňa web BBC Sports informoval, že rodiny väzňov zadržiavaných v Saudskej Arábii odkazujú, že nebudú mlčať o vedomom potláčaní ľudských práv v krajine. Podľa nich by prevzatie anglického klubu ľuďmi z konzorcia PIF fakticky legitimizovalo zločinecký režim, ktorý vládne v tejto krajine. Krach prevzatia štvornásobného anglického majstra z arabskej strany otvára cestu pre skupinu okolo amerického podnikateľa Henryho Maurissa, ktorá ponúka za tento obchod 350 miliónov libier.

Zatiaľ čo najvyššie miesta sa nevedeli dlhé týždne rozhýbať, fanúšikovia Newcastlu mali vo veci jasno. Až 97 percent z nich nemalo problém s potenciálne novými majiteľmi zo Saudskej Arábie a skôr nesúhlasne upozorňovali na negatívnu kampaň v médiách.