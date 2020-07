Zábavka dvoch mladíkov v Bratislave mohla skončiť tragicky: Neuveriteľné, kam sa vyšplhali!

Letná zábavka mohla skončiť poriadne zle! Podľa informácií na sociálnych sieťach sa policajti zaoberajú prečinom dvoch mladíkov, ktorých zvečnili na fotografii, ktorá obletela celý slovenský Facebook.

Ako uvádza polícia, ide o priestupok, ku ktorému došlo 30. júla 2020 v úseku jazdy vlaku medzi žst. Bratislava – Nové Mesto a žst. Bratislava ÚNS, kde sa dvaja doposiaľ neznámi mladíci viezli na zadných nárazníkoch osobného vlaku.

"V tejto súvislosti vyzývame občanov k spolupráci. Akékoľvek informácie, ktoré by polícii pomohli stotožniť osoby na fotografii, ktoré by svojimi informáciami mohli napomôcť k objasneniu tohto skutku, nám oznámte na bezplatné číslo polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, alebo formou súkromnej správy na Polícia SR - Bratislavský kraj. Za takýto priestupok hrozí páchateľom pokuta vo výške od 100 Eur do 1000 Eur," uvádzajú s tým, že ide o mimoriadne nezodpovedné a nebezpečné konanie, ktoré môže nielen ohroziť zdravie, ale v niektorých prípadoch môže mať až tragické následky.