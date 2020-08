Matka v noci zavolala synčekovi († 4) záchranku, totálne ju odbili: Na druhý deň bolo dieťa mŕtve

Chlapček sa cítil veľmi zle, bola to predzvesť veľkej tragédie.

Prežíva obrovský žiaľ! Britka Sherry Keane (27) prišla o to najcennejšie vo svojom živote. Jej štvorročný synček navždy odišiel.

V osudnú noc vystrašená matka volala chlapcovi záchranku, pretože mu bolo veľmi zle. Jaydan-Lee vracal, bol letargický a na čele sa mu objavila vyrážka, informuje britský denník Daily Mail. Operátorka na druhej strane linky však nepovažovala chlapcove príznaky za vážne a matku mala odbiť pár slovami. "Bola veľmi drzá a nezaujímala sa o zdravotný stav môjho syna," rozčuľuje sa nešťastná žena, ktorá sa počas telefonátu cítila ako paranoidná matka, ktorá operátorku oberá o drahocenný čas. Žena na telefónnej linke neprikladala dôležitosť symptómom, ktoré dieťa vykazovalo a sanitku mu neposlala.

Na druhý deň chlapec zomrel na meningokokovú infekciu. Matka ho našla ležať v posteli bez známok života. Jaydan-Lee zomrel na zástavu srdca spôsobenú septickým šokom z meningokokovej baktérie. Vysvitlo, že do tohto stavu sa dostal po náraze hlavy na autobusovej zastávke, dodáva Daily Mail. Výsledok vyšetrovania prípadu je pre matku obzvlášť bolestivý, pretože lekári uznali, že jej syn sa mohol úplne uzdraviť, keby mu bola včas poskytnutá lekárska pomoc. Sherry dostala za synovu smrť odškodné v prepočte vyše 16-tisíc eur, no život jej malého anjelika jej to už nevráti.