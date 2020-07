V hre o Stanley cup osem Slovákov: Dvaja hráči si musia zbaliť kufre

Osem slovenských hokejistov figuruje na súpiskách klubov pri reštarte sezóny v zámorskej NHL.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Z nich šiesti by mali byť pravidelnou súčasťou zostáv svojich tímov, ktoré po obnovení súťaže zabojujú na neutrálnych štadiónoch v Toronte a Edmontone o Stanleyho pohár. Pandémia koronavírusu spôsobila, že tohtoročná vyraďovačka sa bude hrať v dvoch "hub cities" netradične s 24 tímami.

Boston sa po vlaňajšej účasti vo finále Stanleyho pohára (so St. Louis 3:4 na zápasy) opäť netají najvyššími ambíciami v play off, spoliehať sa pritom bude aj na líderské schopnosti kapitána Zdena Cháru. Štyridsaťtriročný obranca sa už pripojil k tímu po tom, čo po prílete do Toronta nemohol ísť s mužstvom na ľad. Klub totiž nedostal jeho nedeľňajšie výsledky testu na koronavírus. Najvyšší a najstarší muž NHL už od utorka na tréningoch nechýbal, pripravoval sa v prvej obrannej dvojici s Charliem McAvoyom. Bruins síce získali Prezidentskú trofej pre najlepší tím základnej časti, no o pozíciu v play off budú musieť zabojovať v skupine o nasadenie.

Tréner Bruce Cassidy dávnejšie naznačil, že pre Bruins budú prvoradé až boje o Stanleyho pohár a v zápasoch o nasadenie bude svojich starších hráčov - vrátane Cháru - možno trochu šetriť. Naopak, väčší priestor by v nich mohol dostať slovenský brankár Jaroslav Halák. Tuukka Rask je stále tímovou jednotkou, ale Cassidy ho nechce zbytočne preťažiť a plánuje dať Halákovi viac šancí, ako tomu bolo vlani, keď všetky duely play off odchytal jeho fínsky kolega. "Samozrejme, ak sa nič nepredvídané nestane, Tuukka je brankár, ktorý sa postaví medzi žŕdky v úvodnom zápase 1. kola. Ak by sa stalo niečo nečakané, potrebujeme mať vo forme aj ďalších brankárov. Možno Jaro nebude často v bránke počas play off, takže skupina o nasadenie je ten priestor, kde sa ukáže v akcii," povedal Cassidy pre NBC Sports.Černák vo víťaznom prípravnom súboji s Floridou (5:0) nastúpil v prvej obrannej dvojici "bleskov" so skúseným Ryanom McDonaghom. Slovenský obranca zaujal v zápase aj tvrdým zákrokom na Franka Vatrana, za ktorý dostal trest na 2+2 minúty. Pánik po príchode veterána Iľju Kovaľčuka prišiel o miesto v treťom útoku Capitals a presunul sa do štvrtého, na tejto pozícii hral aj v stredu vo víťaznom prípravnom stretnutí s Carolinou (3:2). Fehérváry je v tímovej hierarchii až ôsmy či deviaty obranca, šancu v zostave Washingtonu by mohol dostať v prípade zranenia či inej nepredvídateľnej udalosti. Medzi ôsmimi tímami s istou účasťou v 1. kole play off je aj Dallas s Andrejom Sekerom, Stars budú na miniturnaji v Edmontone bojovať o nasadenie s ďalšími tromi mužstvami Západnej konferencie St. Louis, Vegas a Coloradom. Sekera na tréningu korčuľoval v tretej obrannej dvojici so Stephenom Johnsom.Domáce Toronto má v kádri aj obrancu Martina Marinčina, ktorý sa pohybuje na hranici zostavy. Je otázne, či nastúpi v úvodnom dueli série s Columbusom (v pondelok o 2.00 SELČ). V prípravnom stretnutí s Montrealom (4:2) odohral ako siedmy obranca 11:23 minúty. V ňom sa predstavil aj Tomáš Tatar tradične v prvom útoku s Brendanom Gallagherom a Phillipom Danaultom a strelil prvý z dvoch gólov Canadiens. Tí sa budú na svojho naproduktívnejšieho hráča spoliehať aj v sérii predkola play off s Pittsburghon. "Habs" už nemali reálnu šancu zahrať si play off, ale pandémia koronavírusu sezónu stopla, základná časť sa už nedohrávala a Montreal napokon dostal šancu štartovať v novovytvorenej vyraďovačke s najlepšími 24 tímami.

Každý tím môže mať na súpiske v "hub city" maximálne 31 hráčov. Do kádra Calgary sa už nezmestil Adam Ružička, ktorého vedenie Flames pred odletom do Edmontonu poslalo z tréningového kempu domov. Rangers sa rozhodli zobrať do Toronta iba troch zo štvorice pripravujúcich sa brankárov, "Čierny Peter" zostal Slovákovi Adamovi Húskovi.

Boston - Jaroslav Halák (b), Zdeno Chára (o)Dallas - Andrej Sekera (o)Montreal - Tomáš Tatar (ú)Tampa Bay - Erik Černák (o)Toronto - Martin Marinčin (o)Washington - Martin Fehérváry (o), Richard Pánik (ú)