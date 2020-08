Luxusná dovolenka na safari sa zmenila na horor: Patricka napadol v stane lev, už nikdy nebude ako predtým

Horor na luxusnej dovolenke! Manželia Patrick a Brigitte Fourgeaudovci si chceli užiť výlet v Tanzánii, v okamihu sa zmenil na boj o život.

Manželia si kúpili dovolenku na safari cez britskú cestovnú kanceláriu ešte v roku 2015, píše Daily Mail. Večer sa uložili spať do stanu a netušili, že ich výlet sa onedlho zmení na nočnú moru.

Do stanu, v ktorom pár z Francúzska spal, vošiel lev. Obrovská šelma začala Patrickovi (64) oňuchávať chrbát. Vedľa neho ležala vydesená manželka (63). "Nikdy nezabudnem na ten okamih, keď som sa zobudila a uvidela leva. Myslela som si, že obaja zomrieme," cituje slová Brigitte portál. Zviera na muža zaútočilo a odtrhlo mu časť ruky. Našťastie sa leva podarilo odplašiť a manželov nezabil.

Pár bol presvedčený, že ich luxusná dovolenka bude bezpečná. Po hrôze, ktorú prežili sa rozhodli cestovnú kanceláriu zažalovať. "Nič to nezmení na tom, čím sme si obaja prešli. Obaja sme presvedčení, že sa mohlo urobiť viac, aby sa to nestalo. Chceme zaistiť, aby sa to iným turistom nestalo," doplnila Brigitte.

"Patrick a Brigitte sa štyri roky po tomto strašnom útoku stále snažia vyrovnať s utrpením, ktorému v tú noc čelili," povedala právnička manželov Leane Shanksová. Spoločnosť popierala akúkoľvek zodpovednosť za zranenia, ktoré utrpel Patrick, alebo za psychickú traumu oboch manželov.