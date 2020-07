Rodák v bránke Fuhlamu opäť čaroval: Premier League majú na dosah, stačí jedno víťazstvo

Futbalistov FC Fulham so slovenským brankárom Marekom Rodákom delí jedno víťazstvo od postupu do Premier League.

Futbalistov FC Fulham so slovenským brankárom Marekom Rodákom delí jedno víťazstvo od postupu do Premier League. Vo štvrtkovej domácej odvete semifinále play off druhej najvyššej anglickej súťaže síce prehrali s Cardiffom City 1:2, ale z prvého zápasu na ihrisku súpera mali náskok 2:0. Vo finále sa v utorok 4. augusta vo Wembley stretnú s FC Brentford.

Rodáka, ktorý si v úvodnom súboji udržal čisté konto, prekonal v 8. minúte Curtis Nelson, ale domáci odpovedali ihneď po rozohrávke zásluhou Neeskensa Kebana. Krátko po zmene strán poslal hostí opäť do vedenia Lee Tomlin, Rodák videl v druhom polčase žltú kartu za zdržovanie hry. Fulham si však už postrážil postupový výsledok a opäť sa priblížil k návratu medzi anglickú elitu po roku. Jeho finálový protivník Brentford v stredu vyradil Swansea City.

odveta semifinále play off o účasť v Premier League:

FC Fulham - Cardiff City 1:2 (1:1)

Góly: 9. Kebano - 8. Nelson, 47. Tomlin

/Marek Rodák (Fulham) odchytal celé stretnutie a dostal ŽK/

/prvý zápas 2:0, Fulham postúpil do finále/

ak