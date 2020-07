Presunú zápas Ligy majstrov? Situácia v Barcelone je kritická, Taliani sa boja vycestovať

Vedeniu futbalového Neapola sa nepáči, že aj napriek narastajúcemu počtu ľudí nakazených koronavírusom v Španielsku má taliansky celok budúci týždeň nastúpiť v Barcelone k odvete osemfinále Ligy majstrov.

Podľa predsedu klubu Aurelia De Laurentiis by sa malo stretnutie preložiť na bezpečnejšie miesto. "Mám zo Španielska veľa zmätených a vystrašených správ a oni (UEFA) sa tvária, akože sa nič nedeje," povedal De Laurentiis. "Vari je problém povedať: Nejazdite do Barcelony, ale radšej choďte do Portugalska, Nemecka alebo do Ženevy," vyhlásil sedemdesiatjedenročný funkcionár.

Prvý zápas v Neapole skončil vo februári 1: 1, potom však Ligu majstrov prerušila pandémia koronavírusu a marcová odveta bola presunutá na 8. augusta. Víťaz dvoj-stretnutia postúpi na záverečný štvrťfinálový turnaj v Lisabone. K podobnému kroku siahla UEFA aj v prípade Európskej ligy, ktorej štvrťfinálové zápasy sa budú hrať v Nemecku. O zmenách formátu UEFA informovala pred troma týždňami s tým, že od štvrťfinále sa bude hrať už len na jeden zápas.

Oznámený bol tiež náhradný plán pre prípad, že by sa niektoré osemfinálové zápasy nemohli uskutočniť v pôvodnom dejisku. Ako náhradné lokality boli vybrané Porto a Guimaraes. "Keď mohli dať Ligu majstrov do Portugalska a Európsku ligu do Nemecka, tak myslím, že my by sme v Portugalsku alebo Nemecku mohli hrať tiež. Nechápem, prečo by sme mali hrať v meste, kde je situácia kritická," pridal De Laurentiis.

Španielsko totiž v posledných dňoch zaznamenalo nárast nakazených a podľa ministra zdravotníctva Salvadora Illy ich je 60 percent zo severovýchodnej časti Katalánska, kde leží práve Barcelona. Nakazeného hráča zaznamenali v Seville, Reale Madrid a Zaragoze. "Šírenie nákazy v Barcelone nám robí starosti predovšetkým kvôli hustote obyvateľov," uviedol Illa. "Podobne je na tom aj zvyšok Španielska. Je to pandémia, takže sme v pohotovosti a konáme podľa toho. Väčšina miest, kde sa nákaza začala šíriť, je pod kontrolou," pridal minister.