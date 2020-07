Historická železničná stanica už roky chátra: Čo bude s Filiálkou pri prerábke Istropolisu?

Aký bude jej osud? Po predstavení návrhov projektu obnovenia budovy Istropolis navrhuje Bratislavská župa zohľadniť starú nefunkčnú železničnú stanicu Filiálka.

Tá má totiž veľmi dobrú polohu, ktorá by mohla prispieť k zlepšieniu dopravnej situácie v hlavnom meste. Naposledy po nej prešiel vlak v roku 1985 a dlhodobo je v schátranom stave.

Železničná stanica Bratislava-Filiálka vznikla v roku 1840 a bola súčasťou prvej stanice na Slovensku – Pressburg Blumenthal. Využívala sa na nákladnú, ale aj osobnú dopravu. Ako píše Bratislavský samosprávny kraj na svojej stránke, rozhodnutie o jej vynechaní z programu elektrifikácie trate z Trnavy do Bratislavy viedlo k jej zániku.

Odvtedy stanica chátra. Viackrát boli navrhnuté projekty. Naposledy to bolo v roku 2012, no ten bol pozastavený. Podľa bratislavského župana Juraja Drobu je dlhodobou ambíciou budovanie integrovaných prestupných zastávok, siete záchytných parkovísk a predovšetkým realizácie Bratislavského železničného uzla, do čoho patrí aj znovuoživenie Filiálky.

„V tejto súvislosti považujem za mimoriadne dôležité realizovať prestavbu Istropolisu a priľahlého verejného priestoru v kontexte možnej budúcej výstavby železničnej stanice Filiálka, a to vo variantných riešeniach,“ vyjadril sa Droba. „Hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci so Železnicami SR a ministerstvom dopravy pripravuje štúdiu lokality Filiálka tak, aby sa našlo a navrhlo najvhodnejšie riešenie.

Vzhľadom na aktuálnu informáciu developerskej spoločnosti, ktorá rieši plochy Istropolisu v priamom susedstve a dotyku s riešeným územím Filiálky, musia sa tieto aktivity vzájomne koordinovať a previazať. Sfunkčnenie stanice nie je a ani nebude podmienkou schválenia stavebných zásahov do plochy Istropolisu,“ informovala hovorkyňa mesta Bratislava Katarína Rajčanová.