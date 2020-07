Magdaléna má od narodenia zriedkavú mutáciu génu, zachrániť ju dokáže jediný liek: Moje pľúca fungujú už len na 28 %

Bojí sa o svoj život! Magdaléna z Častkoviec (okr. Nové Mesto nad Váhom) trpí od narodenia cystickou fibrózou. V jej prípade ale ide o zriedkavú mutáciu génu, ktorá je na svete ojedinelá.

Mladej žene postupne odchádzajú pľúca, ktoré jej fungujú už len na 28 percent. Potrebovala by drahú liečbu, ktorá stojí viac ako 20 tisíc eur mesačne a brať by ju musela do konca života.

Magdaléna patrí medzi tzv. slané deti. Tak sa totiž označujú ľudia, ktorí trpia cystickou fibrózou, ochorením, ktoré poškodzuje pľúca, ale aj ďalšie orgány. „Deti strácajú veľmi veľa soli a majú slaný pot. Keď som bola malá, fyzioterapeutka poradila mojim rodičom, aby mi skúsili obliznúť kožu a dali trochu soli do čaju. A zrazu som prestala plakať,“ opisuje desivé zistenie rodičov pár mesiacov po jej narodení. S chorobou bojovala odmalička, hoci jej problémy s dýchaním neboli spočiatku veľké a príliš sa nelíšila od rovesníkov. „Hoci som musela inhalovať, chodila som normálne do školy, kreslila som, mala som veľa priateľov,“ spomína na detstvo. Osud jej však na prahu dospelosti ukázal svoju odvrátenú tvár.

Jediná na svete

Keď mala 18 rokov, robili jej ďalšie testy. Vtedy zistili, že jej ochorenie je naozaj výnimočné. „Mám zriedkavú mutáciu génu, nie je vylúčené, že ako jediná na svete,“ vysveľuje mladá žena. To ale nebola jediná zlá správa, s ktorou sa musela v poslednom ročníku strednej školy vyrovnať.„Moje pľúca napadla baktéria. Tá mi vytvárala hnisavé ložiská, mala som vysoké teploty,“ opísala zhoršenie stavu s tým, že v nemocnici strávila 4 mesiace a dokonca bola pripútaná na invalidný vozík. Antibiotiká jej poškodili sluch a pre strácajúcu sa hmotnosť bola odkázaná na umelú výživu. Svoj boj sa však rozhodla nevzdať, hoci musela prestať snívať svoj sen o štúdiu na vysokej škole.

Nádejou je liek

V novembri minulého roku absolvovali ďalšie vyšetrenia v pražskej Fakultnej nemocnici v Motole. Verili, že Maggie môže zachrániť transplantácia pľúc. „Nebola však možná pre baktériu v pľúcach. Jediná možnosť liečby Maggie je pomocou lieku Kalydeco,“ opísala výsledky vyšetrení Magdalénkina mama Katka. Ten však na Slovensku nie je v zozname kategorizovaných liekov a mesačne by stál až neuveriteľných 20-tisíc eur na mesiac s tým, že liečba musí byť podávaná do konca života.