Zuzana Belohorcová po 12 rokoch balí kufre z Miami: Osobné veci rozdáva cudzím

Po dvanástich rokoch sa končí jej americký sen! Zuzana Belohorcová (44) už o pár týždňov opustí slnečné Miami a so svojou rodinkou sa usídli v španielskej Marbelle.

Predtým však, ako spoločne vycestujú za novým životom, sa bývalá moderátorka rozhodla zbaviť všetkých vecí, ktoré za roky nadobudla! Nič však nepredáva, ale s naloženým autom zamierila do škôlky či kostola. Do Európy chce totiž prísť naprázdno.

Chce začať nový život so všetkým, čo k tomu patrí. Preto sa rozhodla zbaviť aj vecí, ktoré za tých dvanásť rokov v Amerike nadobudla. „Už balíme,“ oznámila nadšená moderátorka. „Nikdy som nič nevyhodila, je mi to ľúto. Preto som sa rozhodla všetko posunúť ďalej, lebo vždy sa nájde niekto, komu sa niečo môže zísť. Tak aj vy, ak máte niečo, čo sa vám už nehodí, posuňte to inému, ktorý z toho ešte môže mať osoh,“ povedala Zuzana, sediac vo svojom aute naloženom osobnými vecami až po strop.

Ako totiž priznala, zbytočnosti, ktoré si so sebou do španielskej Marbelly brať nebudú, chce darovať niekomu, kto ich ešte využije.O pár týždňov totiž odchádzajú, a tak je najvyšší čas začať doma triediť. „Hromadu vecí nesieme do škôlky, kde si to učiteľky roztriedia, a ostatok aj do kostola,“ dodala Belohorcová, ktorá chce urobiť dobrú vec. Tá sa už pomaly lúči so životom na Floride, ktorý sa jej len ťažko opúšťa, ale verí, že kým sú ako rodina spolu, môžu byť šťastní kdekoľvek.