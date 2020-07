Hryc bojuje s leukémiou, od lekárov si vypočul dobrú správu: Jedna vec ho však trápi najviac!

Má dôvod na úsmev! Herec Andy Hryc (70) prežil od apríla tohto roku naozaj krušné chvíle.

Lekári mu diagnostikovali leukémiu. Nasledovala okamžitá hospitalizácia na Klinike hematológie a transfúziológie v Bratislave. Andy sa nevzdal a nezlomila ho ani náročná chemoterapia a transplantácia kostnej drene. Práve tá mu zachránila život. Hryc musí pravidelne absolvovať kontroly, na základe ktorých sa vyvíja jeho ďalšia liečba. Na tej poslednej si vypočul od lekárov dobré správy.

Hryc strávil v nemocnici dlhých 60 dní. Boj s chorobou bol náročný a stál herca nielen veľa fyzických, ale aj psychických síl. Andy otvorene priznáva, že si siahol na dno a niektoré dni boli neznesiteľné. On však bojoval ako lev a vďaka lekárom a disciplinovanosti mohol zbierať ovocie. Keď ho totiž pred mesiacom pustili z nemocnice, spadol mu obrovský kameň zo srdca.

Mohol konečne vidieť svoju milovanú dcéru Wandu a starostlivú manželku Veroniku. Každý týždeň ho však čakali kontroly, ktoré mali ukázať, ako sa jeho zdravotný stav vyvíja. „Zoberú mi krv. Ja mám napichnutú žilu, takže pri odbere ma už netrápia, nepichajú ma. Samozrejme, primár ma vyšetrí, prezrie ma celého kompletne a na základe výsledkov testov stanovuje ďalšiu liečbu. Keď som tam bol naposledy, tak som dostal ešte jednu infúziu, ktorá podporuje imunitu,“ vysvetlil Novému Času herec, ktorý je veľmi rád, že správy od lekárov boli viac ako pozitívne.

„Dopadol som dobre. Znížili mi dávku jedného dôležitého lieku a nejaké tri lieky vyhodili. Verím, že je to dobré. Problém je v tom, že ja nemôžem sedieť v čakárni s inými pacientmi. To by som chytil všetky choroby. Celé je to v takom špeciálnom režime. Som veľmi spokojný a vďačný doktorom. Ale aj ich počúvam na slovo. Čo mi povedia, to je v tej chvíli spravené,“ hovorí Andy.