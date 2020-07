Wisterová je aj po prílete so synmi na Slovensko stále v šoku: Prvé slová po vyhratej bitke!

Moderátorke Vere Wisterovej (43) padol obrovský balvan zo srdca. V stredu navečer totiž prišla so synmi Theodorom (5) a Harlowom (8) na Slovensko po tom, čo americká sudkyňa vydala rozsudok o navrátení detí matke.

Napriek pokusom Wisterovej exmanžela Jeremyho Hulsha (41) o prekazenie ich odchodu z USA sa nakoniec na jeho náklady na Slovensko predsa len dostali a Vera je šťastním bez seba. Novému Času exkluzívne prezradila svoje pocity takmer po deväťmesačnom boji na amerických súdoch s exmanželom Jeremym, ktorý deti uniesol bez jej vedomia ešte v októbri 2019 z bratislavského nákupného centra.

Hororový scenár, ktorého súčasťou bola dlhé mesiace moderátorka Vera, sa skončil. Dlhoročné problémy exmanželov Very Wisterovej a Jeremyho Hulsha vyústili až do únosu detí ich vlastným otcom z nákupného centra, kde mal ešte koncom októbra súdom nariadený rodičovský styk s chlapcami. Diabolský plán s nevinnou hrou vyšiel Jeremymu na 100 %, pretože deťom sa podarilo svojmu dedovi, Verinmu otcovi, ujsť. Skončili v tričkách a teniskách v USA a Vere zostali len oči pre plač.

Dlhých deväť mesiacov bojovala o ich návrat na Slovensko, kde majú jej synovia trvalý pobyt. Americké súdy tak rozhodovali o osude detí, a napriek Jeremyho snahe sudkyňa Kendall rozhodla o ich spätnom vydaní na územie ich trvalého pobytu. Dôvody svojho rozhodnutia z 21. júla ozrejmila sudkyňa tým, že Vera mala svoje tvrdenia, na rozdiel od Jeremyho, veľmi dobre podložené a je potrebné započať aklimatizáciu detí na Slovensku kvôli novému školskému roku čím skôr.

Na náklady otca sa tak mali deti do 21 dní od vydania rozsudku vrátiť na Slovensko. Späť sa tak vrátili už osem dní po vydaní rozsudku a, ako sa zdá, známa moderátorka sa z toho šoku stále nevie spamätať. „Ešte stále nemôžem uveriť tomu, že sme s deťmi naspäť doma. Prežila som najťažšie obdobie svojho života, ešte aj skomplikované svetovou pandémiou. Chvíľu potrvá, kým sa z toho všetci spamätáme,“ priznala exkluzívne Novému Času šťastná Vera, ktorá bojovala o svojich synov na všetkých frontoch. Pomocnú ruku jej pritom podalo podľa jej slov množstvo ľudí, bez ktorých by to zrejme nezvládla.

„Som vďačná toľkým ľuďom, že pri nás stáli, že mi pomáhali a boli oporou. Ak by som mala napísať zoznam všetkých, ktorí ma podporovali počas týchto dlhých 9 mesiacov, bolo by to na knihu. Moji rodičia, moja rodina v USA, právnička JUDr. Anna Niku a jej tím, právnička v Chicagu Joy Feinberg, zástupcovia Ministerstva zhraničných vecí SR či moje milované Funrádio, že mi držalo pracovné miesto.“ Moderátorka, ktorá sa tak už teší z prítomnosti svojich milovaných synov, môže konečne spokojne spávať. Po tom, čo jej chýbala ich blízkosť dlhé mesiace, si bude chcieť s deťmi všetko vynahradiť, na čo sa veľmi teší.